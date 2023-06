Il sopralluogo delle istituzioni "Aree a rischio: siamo con voi" Solo a Zocca ben 33 dissesti

di Walter Bellisi

Il prefetto di Modena, Alessandra Camporota, e il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, ieri pomeriggio si sono recati nei territori più colpiti dai recentissimi dissesti idrogeologici, Zocca e Prignano. A Pavullo hanno poi incontrato i sindaci della nostra montagna. Prefetto e presidente della Provincia, a Zocca, hanno toccato con mano la situazione delle due frane sulla statale 623 del Passo Brasa, che hanno isolato il paese dal traffico pesante e dal trasporto pubblico proveniente dalla pianura. A fianco delle ampie ferite nella carreggiata sono stati ricevuti dal sindaco Federico Ropa, dai membri della giunta, dai carabinieri della stazione locale con il comandante maresciallo Antonio Marini, dagli agenti della polizia locale, dai tecnici della protezione civile e del Frantoio Fondovalle, azienda che sta eseguendo i lavori nelle due frane sulla Statale che dovrebbero essere ultimati nel tempo di una settimana. Si tratta di interventi provvisori e in seguito sarà progettato il consolidamento definitivo delle due aree.

Come noto, il transito proveniente da Nord, a seguito di provvedimento di Anas, è inibito ai mezzi con peso superiore alle 35 tonnellate e i capolinea delle autocorriere e dei mezzi del trasporto scolastico sono stati spostati a valle del dissesto. Zocca è il comune della provincia di Modena più martoriato dal maltempo delle settimane scorse. A ieri si contavano 33 dissesti, 30 gestiti direttamente dal Comune, due sulla SS 623 di competenza Anas e uno sulla SP 25 fra Montombraro e Zocca, di competenza della Provincia. "Ho ritenuto doveroso – ha detto il prefetto Camparota –, così come ho fatto nei giorni delle alluvioni, recarmi nella sede della cassa di espansione dei nostri fiumi, venire a visitare i comuni della montagna, per verificare di persona l’entità dei danni, per portare anche la mia solidarietà, la mia vicinanza alle comunità che hanno subito danni, ma che hanno mostrato fin da subito, a loro volta, la vicinanza ai romagnoli e a quelli del bolognese colpiti così pesantemente. Ciò non toglie che i disagi, i danni, il rischio di perdere delle attività economiche sia molto forte per questo territorio. Ritengo sia doveroso per me verificarlo di persona anche per poter contribuire a rappresentare le esigenze di questo luogo al Governo e alla Regione".

Il presidente Braglia ha ricordato che le strade provinciali sono state molto colpite in Appennino, e quindi anche a Zocca. "Abbiamo quasi otto milioni di danni – ha detto –. L’attenzione che ha avuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’importante lavoro che la Regione sta facendo, ci rendono fiduciosi che presto avremo delle risposte da dare ai cittadini". "È molto significativo e non scontato – è il commento del sindaco Federico Ropa – aver avuto la vicinanza delle istituzioni in un momento tanto critico. Se la situazione sta pian piano migliorando è perché si è innescata una macchina importante e imponente che ha fatto sì che i primi interventi siano già in atto. Sulla SS 623, a sud del paese abbiamo messo a disposizione un’area di proprietà comunale nella quale è in corso il disboscamento per allargare la carreggiata, in via provvisoria, per poter riaprire prima possibile la strada a doppio senso di marcia e, soprattutto, ai mezzi pesanti e al trasporto pubblico. Questa è la priorità primaria che abbiamo a Zocca. L’altra frana a sud, in località Casa San Luca, peggiora a vista d’occhio, la strada ha ceduto del tutto e sono già stati fatti i micro pali per fermarla".