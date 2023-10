Il sottosegretario promette: "San Pietro non chiuderà"

"Posso assicurare a tutti che né il monastero di San Pietro né tantomeno la chiesa di San Pietro di Modena chiuderanno. Faremo di tutto, come ministero della Cultura, per impedirlo".

Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, ieri di passaggio al Palazzo Ducale di Sassuolo per il parziale riallestimento della Delizia estense, è furente e perentorio da quando ha saputo, come a Modena è noto da un po’, che i benedettini di San Pietro abbandonano l’ex antico monastero mentre la chiesa annessa è già finita sotto l’amministrazione della Diocesi di Modena-Nonantola-Carpi.

"Non è lecito chiudere nulla di tutto questo – dice Sgarbi al Carlino – e lo impedirò perché quelli sono luoghi di storia molto importanti, pieni di opere d’arte da curare. Occorre smetterla con queste stupidaggini e questi annunci di chi non sa nulla e parla a vanvera. Chiudere un luogo dove ci sono tante opere di Antonio Begarelli, per citare solo l’artista più noto?".

Il sottosegretario pare molto deciso: "Come le dicevo faremo qualunque cosa per impedire questa chiusura nella città, commissariamo il luogo, interveniamo con una società ministeriale, portiamo degli altri monaci oppure mettiamo a gestire dei laici. Qualunque cosa appunto, ma San Pietro non chiuderà".

Il critico d’arte più noto d’Italia, dunque, si inserisce nel dibattito sulla chiusura dell’antico monastero – in realtà la parte ancora benedettina perché quella ex demaniale da qualche mese è stata comprata da un privato che farà appartamenti di pregio – che a Modena pareva essere ormai stato malinconicamente "digerito".

Si aprono quindi nuove possibilità, con l’intervento della figura tecnica e politica oggi principale in Italia a livello ministeriale per quanto riguarda arte e monumenti. Se la chiesa, per la verità, mai è stata detta in pericolo di chiusura e a tutt’oggi è aperta, certo è che le strutture religiose annesse oggi sono a rischio. Come si ricorderà, a seguito di un processo in corso per appropriazione indebita riguardo una donazione degli anni sessanta, l’ultimo abate dom Stefano De Pascalis si è dimesso e gli ultimi benedettini stanno abbandonando la struttura al fianco della chiesa in questi giorni. L’ex monastero passerebbe al lontano Abate Benedettino di Pontida, in Lombardia, struttura benedettina che nel 1938 fu incaricata di riaprire San Pietro. Per il 16 ottobre, recita un cartello davanti alla chiesa, è annunciata la chiusura della spezieria mentre al momento non si sa che fine faranno le opere collocate all’interno. della struttura religiosa.

Stefano Luppi