Il sottosegretario Vittorio Sgarbi "Palazzo Ducale parte delle Gallerie Sarà aperto al pubblico tutti i giorni"

di Stefano Luppi

Prestissimo le si potrà chiamare Gallerie Estensi di Palazzo Ducale di Modena e Sassuolo e Palazzo dei Musei: "Entro fine 2023, con il decreto che il governo sta preparando per i musei autonomi, Palazzo Ducale di Modena con l’Accademia militare e una nuova sezione museale diverrà parte integrante delle Gallerie Estensi e sarà aperto al pubblico ogni giorno".

Parola di Vittorio Sgarbi, sottosegretario al Ministero della Cultura che il giorno dopo l’intervista al Carlino passa dalle parole ai fatti sul principale palazzo cittadino, simbolo del ducato degli Este. "Ne ho parlato oggi (ieri, ndr) con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e il suo capo di Gabinetto Francesco Gilioli: abbiamo deciso che Palazzo Ducale sarà a breve parte delle Gallerie Estensi. Queste, perdendo Ferrara che merita di avere il suo museo autonomo, saranno composte così dalla Galleria e Biblioteca Estense che restano a Palazzo dei Musei, dal Ducale di Sassuolo e appunto da quello di piazza Roma. Qui naturalmente resteranno i cadetti con la loro scuola importantissima e storica, parte integrante del ‘genio’ estense, ma ogni giorno con lo stesso biglietto degli istituti diretti dalla capace Martina Bagnoli il pubblico accederà al Ducale di Modena. Qui, in 3-4 sale del piano nobile, nei prossimi mesi decideremo cosa posizionare: potremmo certo raccontare le importanti vicende del Risorgimento con Ciro Menotti oppure potremmo avere dipinti e sculture importanti legati all’arte modenese. Vedremo i contenuti e ovviamente avvieremo un discorso con il Ministero della Difesa da cui continua a dipendere Palazzo Ducale di Modena".

Con una accelerazione inaspettata, dunque, accade quello che in decenni non era accaduto nonostante periodiche discussioni sul tema. Molti in città hanno sempre lamentato, con giusta causa, che troppo poco ci si sia "spesi" per raccontare i 250 anni di capitale del Ducato a Modena. Essa viene insignita nel 1598 quando con la ’Devoluzione’, il passaggio, di Ferrara allo Stato della Chiesa e tale resta fino all’adesione del territorio estense di Modena e Reggio alla Unità d’Italia. Un passaggio dunque storico per Modena che probabilmente porterà a sviluppare molto meglio questo lungo periodo artistico sempre un po’ passato sottotraccia per tati aspetti.

"Ora è contento – termina Sgarbi – anche l’ex ministro Giovanardi: metteremo anche la targa per raccontare cos’è questo luogo che finalmente apriremo quotidianamente".