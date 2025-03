Il successo dell’Astoria non si ferma. Il teatro è sempre più inclusivo

Continua con successo la stagione teatrale e cinematografica all’Astoria di Fiorano che, proponendo servizi innovativi, come CineMamme e TataBLA, si conferma uno degli asset principali della vita culturale cittadina. Il secondo anno di attività dell’associazione ‘Quelli del 29’, ha proposto ai comunità fioranese un’offerta culturale trasversale che ha richiamato un pubblico importante. Già dell’estate dell’anno scorso 2024, quasi 1000 presenze per il ‘cinema sotto le stelle’ e poi con la stagione attualmente in corso, che ha visto un aumento degli abbonati e registrato due sold out gli spettacoli Paolo Cevoli del 22 febbraio e quello, la scorsa settimana, di Neri Marcorè.

"Siamo molto soddisfatti – il commento dell’assassore alla Cultura Marilisa Ruini - della nuova programmazione teatrale e cinematografica, che ha registrato un’ottima partecipazione e un crescente interesse, grazie a una programmazione variegata e alla capacità del teatro Astoria e dell’associazione ‘Quelli del 29’ di intercettare i gusti e le esigenze di diverse fasce di pubblico". Successo anche per le innovative iniziative ‘Cinemamme’ e Tatabla – la prima dedicata alle neomamme, la seconda alle famiglie che vanno a teatro - e per tante le attività gratuite promosse nel corso della stagione, come la serata, a novembre, per la Giornata contro la violenza sulla donna che ha visto in sala 156 presenti e l’evento di Halloween ‘Dolcetto o Scherzetto’, con 100 partecipanti tra bambini e adulti o ancora il progetto 0Histore code’, cui hanno partecipato ben 300 studenti.

s.f.