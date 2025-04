Il suono degli strumenti del mare

Non sono soltanto strumenti musicali, quelli che suoneranno giovedì 29 maggio al teatro Comunale Pavarotti Freni, ma sono storie, racconti, memorie, ferite e rinascite. Per la prima volta a Modena, infatti, potremo ascoltare gli ‘strumenti del mare’, violini, viole, contrabbassi realizzati con il legno dei barconi dei migranti nei laboratori di liuteria delle carceri di Opera (Milano) e Secondigliano (Napoli): ognuno di questi strumenti porta in sé il dolore e la speranza di coloro che hanno affrontato il mare per cercare una nuova vita, e l’impegno di rimettersi in gioco di chi dall’esperienza del carcere cerca un riscatto personale, una nuova strada. Gli strumenti dell’orchestra del mare – realizzati grazie al progetto Metamorfosi della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti di Milano – saranno protagonisti dello straordinario concerto che al Comunale chiuderà la stagione promossa da Gioventù Musicale, Corale Gazzotti e Tempo di musica: verranno affidati al Quartetto Indaco e al contrabbassista Massimo Clavenna che eseguiranno un programma musicale raffinato con brani di Giovanni Sollima, Peteris Vasks, Antonin Dvorak e Cosimo Carovani (nuova commissione della Gmi). Sarà presente anche Arnoldo Mosca Mondadori, presidente e ‘anima’ della Casa dello Spirito e delle Arti, che durante la giornata parteciperà a incontri e dialoghi con gli studenti e le associazioni che lavorano nell’ambito dell’accoglienza e del reinserimento civile. "Il legno di questi violini era legno di dolore, è divenuto legno di speranza e può aiutare chi lo ascolta ad attuare una metamorfosi personale", spiega Mosca Mondadori.

Già da qualche anno la fondazione milanese sostiene laboratori di liuteria e altre attività che offrano ai detenuti la possibilità di apprendere un mestiere che li accompagni poi al rientro nella società. Il progetto ha avuto una svolta quando Mosca Mondadori si è recato a Lampedusa e ha assistito allo sbarco di migranti, in condizioni drammatiche, e al Molo Favaloro ha visto decine di barconi abbandonati che erano destinati a essere distrutti, in quanto corpi di reato. "Contattai la ministra Lamorgese e le domandai di concederci quei barconi: li abbiamo portati a Milano e da quel legno abbiamo iniziato a costruire violini e altri strumenti", racconta. Il primo violino del mare (oggi esposto al Museo del violino di Cremona) è stato benedetto da Papa Francesco ed è stato seguito da tanti altri ‘fratelli’, realizzati con gli stessi legni colorati: la scorsa estate li abbiamo ascoltati con emozione proprio a Lampedusa, nel concerto dell’orchestra Cherubini diretta dal maestro Riccardo Muti. Oggi i detenuti costruiscono anche chitarre: una è stata regalata a Sting, un’altra proprio di recente a Vasco Rossi. "Questa orchestra del mare – aggiungono alla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti – intende dare voce, attraverso la musica, a tutte le persone che hanno perso la vita in mare e a tutte le persone migranti ogni giorni costrette a fuggire dal proprio Paese a causa della guerra e della miseria".

Gli speciali strumenti vengono concessi, di volta in volta, ai musicisti che vogliano portare a tutti anche il messaggio che custodiscono. A suonarli nel concerto del 29 maggio al teatro Comunale sarà il Quartetto Indaco, fra i più talentuosi e versatili ensemble italiani, vincitore del concorso internazionale di Osaka. I biglietti per il concerto saranno in prevendita su Liveticket ma anche direttamente alla biglietteria del Comunale il 17, 24, 28 e 29 maggio. Info, gmimodena.it