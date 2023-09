’Il tabacco nel latte’, tra guerra e ricordi

In occasione degli 80 anni dalla firma dell’Armistizio, domenica, il 10 settembre, alle 18 sarà presentato il volume scritto da Stefano Lugli ’Il tabacco nel latte. Storia di due famiglie nell’uragano della guerra’. Edito da Artestampa, il libro racconta vicende legate alla storia locale, dalla Strage di Monte Sole (Bologna), alla liberazione di San Prospero (Modena). La presentazione si terrà alla Casa Corradini, in via Canaletto 6, a San Prospero. Dopo l’introduzione del sindaco di San Prospero Sauro Borghi, l’evento proseguirà con un dialogo tra l’autore Stefano Lugli, docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia, l’assessore alla Cultura del Comune di San Prospero Antonio Capasso, il vicepresidente del comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto Andrea Marchi e la direttrice dell’Istituto Storico di Modena Metella Montanari. Al termine dell’iniziativa è previsto un aperitivo con il complesso ’Musicanti d’la Bàsa’. "Un libro ricco di ricordi, emozioni e minuziose narrazioni – commenta l’assessore Antonio Capasso – Un lavoro prezioso, dettato dal desiderio di conservare e tramandare un patrimonio di notizie, sentimenti e piccole cronache".