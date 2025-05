Il talento Carminho al Comunale ’L’Altro suono’ è la magia del fado

"Per me il fado è un linguaggio più che un messaggio, un percorso più che una destinazione", dice Carminho (al secolo Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade), artista di grande fascino e talento che stasera, alle 20.30, sarà protagonista del nuovo appuntamento del festival ’L’Altro Suono’ al teatro Comunale Pavarotti Freni, accompagnata dalla band formata da André Dias alla chitarra portoghese, Flávio Cardoso alla chitarra acustica, Tiago Maia al basso acustico, Pedro Geraldes alla chitarra elettrica e Joao Pimenta Gomes al mellotron. ’Portuguesa’ è il suo album più recente, e profondamente portoghese è l’animo che Carminho sa esprimere da sempre.

Carminho è figlia d’arte (sua madre è la cantante Teresa Siqueira) ed è cresciuta fra chitarre e fado: aveva 12 anni quando ha debuttato a Lisbona, la sua città natale, e da allora ha inanellato successi e apprezzamenti internazionali. Il suo primo lavoro, ’Fado’, del 2009 ha ricevuto il disco di platino, e nel 2011 la rivista britannica Songlines lo ha premiato come miglior album: come ambasciatrice del fado, Carminho è stata accolta alla sede Unesco di Parigi. Il successo si è rinnovato con ’Alma’, il secondo album: Carminho ha poi inciso tre nuovi brani con Milton Nascimento, Chico Buarque e Nana Caymmi e ha conquistato un Golden Globe e il premio Carlos Paredes, ricevendo poi per entrambi i suoi album il doppio disco di platino. Via via, la cantante ha saputo unire la verità e il linguaggio tradizionale del fado con uno sguardo contemporaneo, per rispettare il passato senza però rimanere bloccata nell’esercizio del ricordo: è la stessa capacità di far abbracciare mondi ed epoche che ha trasfuso anche nel suo sesto album, ’Portuguesa’, che ha ricevuto una nomination ai Latin Grammy. Quattordici brani, nuove e vecchie canzoni, e anche innesti di nuovi testi in composizioni d’epoca.

Carminho si è esibita per Papa Francesco alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, è stata invitata dai Coldplay a cantare in concerto ed è apparsa nel film ’Povere creature!’ (’Poor Things’) di Yorgos Lanthimos, Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia. "La genesi di ‘Portuguesa’ – ha spiegato la cantante – ha le stesse basi di tutti i miei lavori precedenti: un fascino permanente per il fado, e per i suoi inesauribili percorsi e possibilità. E per me è il linguaggio più naturale per esprimermi". Quando si affronta il fado, aggiunge, il lavoro è come quello di un artigiano, anzi di un vasaio "che adotta sempre la stessa tecnica e ripete gli stessi gesti, tuttavia il piatto che realizza è ogni volta diverso, mai uguale, anche se la tecnica e la tradizione ci sono". Insomma, "c’è qualcosa che cambia un po’ nell’aria, nella nuova generazione e nella tecnologia", ma il fado è un genere vivo: ascolta il passato, attende il futuro.