Il talento di Alberto Conti nel teatro dove cominciò tutto

Se sta nascendo una stella della musica, sarà il tempo a dirlo. Intanto il giovane chitarrista modenese Alberto Conti, dopo la fama acquisita con il passaggio a Italia’s Got Talent e i complimenti del giudice Elio, porta avanti una gavetta i cui effetti si faranno sicuramente sentire più avanti. E il concerto di venerdì sera (24 febbraio) al teatro del Tempio è un po’ un ritorno dove tutto è cominciato, perché è anche tra quei muri che Conti si è esibito per le prime volte quando ancora era solo uno studente delle superiori. Oggi Alberto frequenta il conservatorio di Parma, studia chitarra jazz dopo essersi diplomato al liceo musicale Sigonio. In mezzo, da quei primi spettacoli, oltre al passaggio televisivo ci sono già molte esibizioni in occasioni importanti, dal concerto in piazza XX Settembre a quello in Accadamia Militare.

Dalle 21 lo spettacolo si aprirà con una scaletta che unisce pezzi di grandi della musica (Eric Clapton, Sting, Prince, Pink Floyd, Dire Straits tra gli altri) a 8 brani inediti che il cantautore modenese porterà sul palco per la prima volta. Con lui una band di amici, tutti giovanissimi: Filippo Trenti (Tastiere e Sax), Dario Pioppi (Basso) e Tommaso Maselli (Batteria).