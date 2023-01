Il talento di Ferri al Centrale 66

Un canovaccio articolato e interdisciplinare, con sonorità afroamericane melangiate con la musica contemporanea e un occhio attento ad alcuni interessanti prodotti della scuola jazzistica locale. È quanto propone Marco Ferri, ’love supreme’ il sassofono tenore, nelle sue pluriennali performance dal nord al sud della penisola. Lunedì sera dalle 21.30 se ne potrà apprezzare il talento al Centrale 66 nel ruolo di special guest del Free Quartet. Da mettere in conto, dunque, spaccati di ironia e di cristallina leggerezza nella consueta jam session. Le carriere però non s’inventano e se Ferri s’è ritagliata una casella non irrilevante nell’ampio panorama dei sassofonisti jazz italiani non è accaduto per caso. Tenacia, perseveranza e i maestri giusti ne hanno incanalata l’ascesa, graduale ma costante. Direttore artistico del festival Jazz In’ It di Vignola e della Jazz In It Orchestra, ha fondato il quartetto di fiati ’Saxofollia’ con cui ha spartito le ribalte in rassegne e teatri di prima fascia, spandendo meraviglie jazz assieme a musicisti iconici come Dee Dee Bridgewater, Benny Golson, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Renato Sellani e Tullio de Piscopo. Conseguenza scontata, una bacheca colma di riconoscimenti. g.a.t.