’Il talento riscoperto’: "Così i disoccupati ritrovano il lavoro"

Tante storie diverse, un unico obiettivo: rientrare nel mondo del lavoro. In tanti si sono presentati presso la sede di Associazione Futuro, in viale Buon Pastore, per l’open day dell’ente benefit di Agenzia Generali via Emilia Est. Accolti dalla responsabile di Associazione Futuro, Diletta Naldoni, donne e uomini over 45 in cerca di impiego hanno avuto un colloquio personalizzato con la coordinatrice del progetto ’Il Talento Riscoperto’ Simona Maiocchi e con la psicoterapeuta Paola Ventura. ’Il Talento Riscoperto’, partito nel 2021 ha già reinserito nel mondo del lavoro 33 disoccupati gravi. E’ un progetto rivolto a persone che hanno superato i 45 anni di età attualmente senza un’occupazione. "L’attuale mondo del lavoro – spiega Pierluigi Bancale, presidente di Associazione Futuro – tende a non dare una seconda occasione. Noi di Associazione Futuro facciamo questo, ridiamo speranza a persone che hanno perso il lavoro in età avanzata, cerchiamo di non farle sentire sole e le aiutiamo a riqualificarsi attraverso i nostri corsi, fino a metterle in contatto con una rete di aziende sempre più ampia".