Il ’tappo’ di rami sul Secchia Aipo: "La prossima settimana inizia la rimozione dei detriti"

di Alberto Greco

Prima la paura per la grande quantità d’acqua che si è scaricata in maggio, ingrossando pericolosamente i fiumi. Ora, a pochi giorni dall’inizio dell’estate – benché quella degli esperti sia già cominciata il 1° giugno –, con i livelli scesi significativamente, l’attenzione delle popolazioni – giustamente – si è spostata sullo stato di manutenzione dei corsi.

Una manutenzione che appare quantomai fondamentale considerando che a metà maggio il deflusso delle piene, specie nella parte nord dell’asta di Secchia e Panaro è stato molto lento ed ha trascinato nel suo procedere notevoli quantitativi di rami, tronchi, alberi secchi, accumulando spesso anche detriti ’impropri’ come sacchi di rifiuti e plastiche. Uno spettacolo che adesso, con gli alvei di nuovo abbassati, dà un senso di abbandono e poca cura, ma soprattutto – è convinzione di tanti – i detriti possono rappresentare una minaccia prima della prossima malaugurata piena in quanto, in prossimità di ponti, questi accumuli finiscono per rallentare ulteriormente lo scorrere delle acque e creare un effetto ’diga’. Le segnalazioni di queste presenze, qua e là, lungo i tratti fluviali sono numerose. E si attendono interventi.

Da Aipo in risposta alle proteste fanno sapere che "durante le piene sono state fatte tutte le ricognizioni per tenere monitorate le condizioni di alvei e arginature. Nei giorni scorsi – spiegano dalla autorità di bacino – non era possibile effettuare operazioni in alveo per due ragioni piuttosto evidenti e note: i livelli dei corsi d’acqua non erano ancora stabilizzati, visti gli eventi di pioggia che si sono susseguiti, e, in secondo luogo, non si può operare efficacemente e in sicurezza con le arginature troppo bagnate".

La situazione è monitorata e non è sfuggita al controllo che è esteso anche alla sicurezza degli argini. "Dalla prossima settimana, meteo permettendo, – assicurano poi da Aipo – inizieranno le operazioni di asporto del materiale flottante trasportato dalle piene, sia sul Panaro che sul Secchia, che proseguiranno per diversi giorni". Non tranquillizzano, però a questo riguardo le condizioni meteo poiché spiega Luca Lombroso, l’esperto meteorologo dell’Osservatorio geofisico di Modena dell’università, "dopo lunedì e martedì con condizioni abbastanza stabili e qualche possibile acquazzone, soprattutto in montagna nel pomeriggio, stiamo seguendo con attenzione una possibile fase perturbata, forse con un ciclone mediterraneo tardivo e anomalo. C’è il rischio di una fase non solo temporalesca, ma anche di maltempo. I dettagli sono ancora incerti".

Questa situazione potrebbe rallentare la partenza della pulizia dei nostri corsi d’acqua. "Le manutenzioni ordinarie (sfalcio e decespugliamento degli argini) – ci tengono a precisare da Aipo – vengono effettuate due volte all’anno, in primavera e autunno. Gli interventi di manutenzione straordinaria, come quelli descritti prima, ad esempio dopo una piena, vengono tuttavia effettuati di volta in volta".