QUELLA richiesta di prolungamento dell’astensione dal lavoro fino a sette mesi di età del figlio appena nato era legittima, dunque il pronunciamento della Direzione territoriale del Lavoro, che l’aveva invece rigettata, era ingiusto, al punto che oggi il Tar l’ha annullato. Peccato che dall’epoca, ovvero dal marzo del 2013, siano passati più di sei anni e che nel mentre quella neo mamma sia dovuta presentarsi regolarmente al lavoro. È una vicenda insolita quella narrata dalla sentenza che il Tribunale amministrativo di Bologna ha pubblicato ieri, nata dal ricorso di una giovane dipendente di una nota azienda della moda che si trova a Carpi. La donna, ottenendo il parere favorevole dell’azienda stessa per la quale lavora a tempo indeterminato, aveva richiesto il prolungamento della maternità a poco più di due mesi dall’avvenuto parto, svolgendo una mansione, quella del ‘visual merchandising’, che comporta frequenti trasferte di servizio, con prolungate assenze dal luogo di residenza nonché manipolazioni di carichi rilevanti e attività particolarmente affaticanti. Stante l’impossibilità di essere adibita ad altre mansioni, la dipendente, seguita dall’avvocato ferrarese Francesca Neri, aveva presentato richiesta, come previsto, alla Direzione Territoriale del Lavoro, da dove era però giunta una risposta negativa. Il Tar definisce il provvedimento della Direzione del Lavoro come non compiutamente motivato, parlando anche di un eccesso di potere. Per il momento la ricorrente otterrà la compensazione delle spese legali (3mila euro), mentre la sentenza potrebbe fungere da base per un’eventuale richiesta di risarcimento danni.

Francesco Vecchi