"Il Teatro Carani fra i monumenti nazionali"

Non si è ancora spenta, in città, l’entusiastica eco che ha fatto seguito alla riapertura, un mese fa, del Teatro Carani e dei ripetuti sold out che ne hanno accompagnato i tanti appuntamenti andati in scena fin qua che lo storico teatro sassolese ‘batte’ un altro ‘colpo’. La Camera dei Deputati ha infatti approvato una proposta di legge di iniziativa di Fratelli d’Italia per far dichiarare ‘monumenti nazionali’ 408 edifici italiani di interesse culturale tra i quali figura anche il teatro Carani. A dare la notizia il presidente del consiglio comunale, ed ex Sindaco, Luca Caselli, attraverso la sua pagina social. "L’approvazione definitiva passa ora al Senato, ma rimane un segnale di grande attenzione da parte del Governo alla nostra città", scrive Caselli, che ringrazia in particolare Daniela Dondi, deputato modenese di Fratelli d’Italia che si è spesa per la causa, ottenendo per il teatro sassolese un riconoscimento che, oltre al prestigio, dovrebbe garantire alla struttura anche un sostegno tangibile a livello di intervento pubblico, ove ce ne fosse la necessità. "Per me è una soddisfazione doppia: sono contento come cittadino sassolese e credo che l’inserimento del Carani nel disegno di legge premi anche – il commento di Caselli – l’efficacia della sinergia tra le istanze che le forze politiche del territorio fanno pervenire ai loro rappresentanti eletti al Governo o al Parlamento". Tra i messaggi di soddisfazione anche quello di Laura Franchini, a lungo portavoce del comitato ‘Salviamo il Teatro Carani’ che battagliò parecchio, ai tempi della chiusura del teatro nel 2014, della quale ha poi fatto giustizia l’impegno di una fondazione composta da imprenditori del territorio e privati cittadini. Che, costituitasi nel 2020, in quattro anni, e con più di dieci milioni di investimento, ha acquistato il teatro, ne ha finanziato la riqualificazione attraverso una raccolta fondi e lo ha poi donato a Sassuolo, che ha potuto riappropriarsi, oltre che di quello che resta uno dei suoi simboli, anche del suo ‘cuore culturale’, la cui ripartenza è stata premiata da numeri – 7000 spettatori nel corso della prima settimana di spettacoli, cui sono seguiti altri sold out che lo hanno gremito in ogni ordine di posti – che sono andati ben oltre ogni più rosea previsione. Il riconoscimento come ‘monumento nazionale’, cui la Camera ha dato l’ok e al quale seguirà, una volta completato l’iter legislativo, quello del Senato è un’ulteriore conferma di quanto lo storico teatro rappresenti per l’intera comunità sassolese.

Stefano Fogliani