’Il teatro degli orrori’ sul palco dopo 10 anni: appuntamento al Vox con il rock italiano

Parte dal Vox di Nonantola la ‘data zero’ de ‘Il Teatro degli Orrori’, il gruppo alternative rock italiano nato nel 2005. L’appuntamento è per stasera alle 21 con il ‘Mai Dire Mai Tour 2025’, nove anni dopo il loro ultimo concerto e dopo la reunion della band annunciata lo scorso ottobre a distanza di quattro anni dallo scioglimento. Il primo album risale al 2007, ‘Dell’impero delle tenebre’: è l’inizio di una lunga avventura. Il successo di critica è immediato ed unanime. Nel 2008 realizzano uno ‘split’ in vinile con i romani ZU, contenente le canzoni ‘Fallo!’ e ‘Nostalgia’, cui segue un tour di un centinaio di date, prima di rinchiudersi nuovamente in sala prove, per elaborare le nuove canzoni che faranno parte del secondo album ‘A sangue freddo’. INessun titolo, per l’ultimo album de ‘Il Teatro degli Orrori’, che è uscito omonimo il 2 ottobre 2015. Fa seguito un tour di un anno su tutto il territorio italiano, terminato a settembre 2016. Ora, a distanza di 10 anni dall’ultimo tour, il gruppo torna live.

m.s.c.