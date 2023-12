Il Teatro dei Venti nel carcere di Sant’Anna ’Io sono Cassandra’ , reading con le detenute

Il teatro torna in carcere da stasera a giovedì, alle 18, con il reading ‘Io sono Cassandra’, appuntamento del Festival Trasparenze di Teatro Carcere, che raggruppa i lavori delle realtà del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna. Questa volta il festival approda al Sant’Anna di Modena con un reading con le detenute a cura di Francesca Figini e Oxana Casolari, con la drammaturgia e la regia di Stefano Tè e della poetessa Azzurra D’Agostino, che ha curato anche i testi. In scena un’indagine sulla figura femminile di Cassandra dall’interno di un luogo per eccellenza marginale, attraverso un reading di racconti, visioni, voci sul futuro. I testi sono scritture originali della D’Agostino nati a partire dal lavoro con le detenute attrici. "La lingua utilizzata - precisa l’autrice - è la poesia, che è sempre, in qualche modo, profezia". Questo lavoro fa parte del percorso di ricerca per il prossimo spettacolo del Teatro dei Venti per gli spazi urbani di grandi dimensioni, con debutto previsto nel 2026. Sempre nella Casa Circondariale di Modena, questo venerdì alle 17, verrà presentato ‘Sognalib(e)ro_reading’, con gli attori detenuti della Casa Circondariale di Modena, nell’ambito della serata di Premiazione del concorso letterario nazionale per le carceri promosso dal Comune di Modena in collaborazione con il Ministero della Giustizia e con il contributo di Bper Banca, che ha visto la partecipazione di 17 carceri italiane.

Il concorso ideato da Bruno Ventavoli, direttore di Tutto Libri - La Stampa, premierà un’opera della Sezione Narrativa, nella quale i detenuti aderenti ai gruppi di lettura da tutta Italia decreteranno un vincitore tra gli autori Bernardo Zannoni con ‘I miei stupidi intenti’, Veronica Raimo con ‘Niente di vero’ e Maicol & Mirco con ‘Pfui’. Una giuria di esperti valuterà anche gli scritti della Sezione Inediti, prodotti dai detenuti delle carceri aderenti sul tema ‘Quando ero bambino…’. Nel corso della serata gli attori detenuti che seguono i percorsi del Teatro dei Venti daranno voce ai testi vincitori delle due sezioni.

Chiara Mastria