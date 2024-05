Il Teatro delle Passioni diventa una sala da ballo

Il Nuovo Teatro delle Passioni di Modena si trasformerà stasera alle 20.30 in una sala da ballo, con ‘Dancing Bruno’, il progetto artistico della coreografa Lara Guidetti. Il progetto, ideato con l’attore e drammaturgo Saverio Bari, vede con la partecipazione straordinaria delle ragazze e dei ragazzi delle classi 3 D del liceo scientifico Tassoni e 4D del liceo classico e linguistico Muratori - San Carlo di Modena, nell’ambito del Pcto promosso da Emilia Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale, nell’ambito di Carne, focus di drammaturgia fisica, a cura di Michela Lucenti, e della 29ª edizione della rassegna Teatro di Classe. "Un’esperienza partecipata in uno spazio senza tempo, in cui pubblico e performer saranno coinvolti nelle danze popolari comprese tra l’inizio del Novecento e gli anni ’70 – afferma Lara Guidetti –. Questo è ‘Dancing Bruno’". Da febbraio a maggio, le classi dei due istituti scolastici, guidati da Lara Guidetti e alcuni artisti di Sanpapié, hanno partecipato a un percorso laboratoriale di cinque incontri, in cui hanno avuto l’occasione di incontrare le danze popolari del Novecento e di mettersi alla prova nei passi, nei movimenti e nelle coreografie. La danza diviene così un mezzo per un viaggio attraverso la storia, tra quei cambiamenti sociali, culturali e politici che hanno trasformato il modo di vivere gli spazi, le relazioni e i ruoli. In ‘Dancing Bruno’ ragazze e ragazzi, performer e lo stesso pubblico si troveranno immersi in una balera, "una terra di mezzo dove il ballo di coppia si apre a contaminazioni ritmiche, culture, forme e figure di altre parti del mondo – aggiunge la coreografa –. La voce potente dell’estrazione popolare si mescola alla tensione verso la disco, rivelando un mondo aperto alla sperimentazione, affascinato e curioso, pronto allo scambio e alla contaminazione. ‘Dancing Bruno’ è una sfida a non lasciare seduto nemmeno uno spettatore, in cui il teatro si trasforma in uno spazio surreale senza tempo, una sorta di covo clandestino, un’arca dove ogni animale può salire per ritrovare la propria spontanea e necessaria voglia del proprio corpo e dell’altro".

Chi è Bruno? "È anche lui un’idea clandestina: quella di un teatro dove non c’è barriera tra pubblico e palco, il ricettacolo segreto e intimo di un universo popolare in cui affondiamo le radici, il custode di un mondo che non si perde mai del tutto ma si trasforma... è il palo che ci avverte quando siamo in pericolo, per darci il tempo di spostarci altrove, per rinascere cambiati, contaminati. Qualcuno che tutti abbiamo conosciuto, all’angolo qualunque, tra due strade qualunque, che ci ricorda chi siamo, chi siamo stati, chi potremmo essere".