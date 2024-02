"Il teatro deve rinascere. Ecco la gara d’appalto"

A breve potrà partire la gara d’appalto che consentiranno poi di iniziare le opere di restauro che dovranno interessare il Teatro Comunale, una struttura di cui la cittadinanza sente la mancanza dai tempi del sisma. Dopo il parere favorevole espresso della Commissione congiunta regionale, ora è in corso da parte degli uffici dell’amministrazione la predisposizione di alcune integrazioni richieste dalla stessa Commissione, necessarie per procedere con la gara d’appalto. I lavori previsti sono interamente "coperti" con una somma di 8 milioni e 370 mila euro. Il progetto elaborato, che sarà presentato mercoledì 21 febbraio presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, 100, alle 21.00, assicura il pieno recupero della funzione teatrale di questo complesso, tanto da garantirne l’utilizzo per concerti e conferenze attraverso la sistemazione di tutti gli spazi funzionali (reception, guardaroba, bar, servizi igienici ai piani, camerini, ufficio culturale, locali tecnici, scene, palco, retropalco, sottopalco attrezzati). Con i lavori previsti il Teatro tornerà all’originario splendore, migliorando però sicurezza, funzionalità e impianti. Interventi e migliorie saranno effettuate ovunque, dal piano interrato, con la realizzazione di un nuovo palcoscenico, al piano terra, al foyer, alla platea capace di 144 spettatori, alla galleria con i quattro palchi di proscenio per 96 spettatori, al primo e secondo piano ognuno di 23 palchi con 4 posti ciascuno per 92 spettatori a ciascun piano, al terzo piano o loggione con 44 posti. Il progetto contempla inoltre una totale rivisitazione della macchina scenica idonea per le manifestazioni di prosa, danza, concerti, convegni, cinema e spettacoli di tipo televisivo. Verranno rifatti anche gli impianti elettrici, speciali e scenotecnici.

Alberto Greco