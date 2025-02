Il teatro per famiglie si fa in quattro

Anche questa domenica ci invita ad andare a teatro con tutta la famiglia. Sono quattro gli appuntamenti dedicati ai ragazzi nelle sale della nostra provincia. Alle 16.30 al Dadà di Castelfranco andrà in scena ’Baloon adventures’ del Collettivo Clown, con Andrea Neroni e Fabio Lucignano. Due clown, come coraggiosi aviatori, si mettono al comando di una mongolfiera per inseguire un palloncino che ha preso il volo: l’invito a non smettere mai di rincorrere i propri desideri. Sempre alle 16.30 al teatro Fabbri di Vignola, arriverà Gek Tessaro, notissimo autore e illustratore Premio Andersen, con i suoi ’Bestiolini’, lo spettacolo tratto dall’omonimo libro edito da Franco Cosimo Panini. Con una lavagna luminosa e i disegni animati dal vivo, Tessaro porta sul palcoscenico la vita brulicante del prato e dei suoi abitanti: api, farfalle, lumache, bruchi e altri piccoli abitanti della terra sollevano spunti di riflessione su temi importanti come il rispetto per la natura e di chi la abita. È lo stimolo a servirsi dell’osservazione come strumento di conoscenza, l’incontro con le diversità e il riconoscimento del punto di vista dell’altro, sempre con una narrazione allegra e giocosa. Gli appuntamenti di Castelfranco e Vignola sono compresi nelle rassegne per ragazzi che Ert organizza insieme a Conad: al termine degli spettacoli, merenda per tutti. Due le tappe per il cartellone di ’Sciroppo di teatro’ di Ater. Oggi alle 16.30 all’auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, la compagnia Drogheria Rebelot presenta ’Prendere il volo’: la storia di Zazì, una giovane artista che sin da bambina aiuta gli uccellini a spiccare il volo. Immersa tra matite e colori, vive in una casa piena di meraviglia si narra dell’incontro tra l’essere umano e il mondo volatile. Sempre oggi alle 17 al teatro Troisi di Nonantola, ’L’omino del pane e l’omino della mela’ (foto), allegra commedia culinaria con la Compagnia ifratellicaproni: due stravaganti personaggi, un po’ cuochi e un po’ clown, preparano un sontuoso pranzo per tutti i bambini spiegando i segreti dei cibi più deliziosi.

s.m.