"Il teatro sempre più internazionale"

"A questo concerto vorrei dare un titolo: ‘Finalmente’...", confida il Maestro Giorgio Zagnoni, presidente della Filarmonica del teatro Comunale. Almeno da tre anni, infatti, si cercava di creare una collaborazione con Tan Dun, ma vari impedimenti – lockdown e pandemia – non avevano consentito di realizzare il progetto. "Ora davvero possiamo realizzare questo bellissimo spettacolo che porteremo poi al festival di Abu Dhabi, che lo coproduce", aggiunge Zagnoni. "È un’altra, importante tappa di un percorso di internazionalizzazione del nostro teatro – sottolinea il Maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale –. La presenza di Tan Dun, che già era stato nostro ospite nel 2013, si inquadra perfettamente nello spirito del festival L’Altro Suono, che da molti anni ormai fa incontrare musicisti di generi e di culture diverse. Siamo molto felici e onorati di questa opportunità e di questo evento". Fra le opere più famose di Tan Dun, c’è sicuramente ’Marco Polo’, ispirata ovviamente dall’avventura del celebre viaggiatore che alla fine del Duecento percorse la Via della seta per arrivare in Cina. "Da quando l’ho composta, nel 1996, l’ho presentata in tutto il mondo, ma finora non sono mai riuscito a presentarla in Italia. E se la facessimo proprio a qui a Modena, magari fra un paio d’anni? Che ne dite?". Dopo l’apertura di martedì prossimo, il festival L’Altro Suono proseguirà venerdì 24 marzo con ’About birds’, progetto multimediale in prima assoluta, commissionato al poliedrico artista Yuval Avital, lunedì 3 aprile con i canti sacri di Sardegna eseguiti dal gruppo Cuncordu e Tenore de Orosei.

s. m.