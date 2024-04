Il tecnico della Pico festeggia le 100 panchine

Evento rarissimo per l’hockey modenese, quasi come l’eclissi totale negli USA, il week end porta tutte le squadre modenesi alla vittoria, sia nell’hockey pista, che in quello inline: in serie B la Pico Mirandola passa in tranquillità sulla pista del Pesaro, e fa un bel regalo al proprio allenatore, il 51enne correggese Iuri Ialacci (nella foto), che festeggia così nel migliore dei modi le cento panchine con il Pico Mirandola. Approdato nella Bassa all’inizio della stagione 2018/19, in sei stagioni, con un bilancio di 51vittorie, 16 pareggi e 33 sconfitte, ha portato la squadra all’ultima finale di Coppa Italia, ed alle semifinali di Coppa ed alle Finali Nazionali di serie B l’anno scorso, puntando quest’anno a ripetersi.

HOCKEY A2, 12^ G.: Breganze–Correggio 7-4; Sandrigo-Symbol Amatori 3-5; Novara-Seregno 7-4; R.Bassano-Thiene 3-1; Scandiano-Montecchio 5-12.

CLASSIFICA: Azzurra punti 25, Scandiano 24, Symbol e Thiene 21, Breganze 19, R. Bassano 18, Correggio 15, Montecchio Pr. 14, Seregno 8, Sandrigo 4.

HOCKEY B, 8^G.: Correggio-Cremona 11-7; Amatori MO–Scandianese 3-2; Amatori PS-Pico Mirandola 2-5. CLASSIFICA: Pico Mirandola (*) e Correggio (*) punti 16, Amatori MO (*) e Scandianese 12, Cremona 9, Pesaro (*) 0. .

INLINE C, 11^G.: Imola-Riccione 2-3; Scomed Bomporto-Viareggio 2-1; Empoli-Ferrara 6-4: Parma-Forlì 10-6. CLASSIFICA: Riccione punti 33, Scomed 22, Forlì e Empoli 21, Ferrara 20, Imola 4, Parma 3, Viareggio 2.

INLINE FEMM. Scomed-Civitavecchia 5-4.

CLASSIFICA: Civitavecchia (12) punti 33, Scomed (12) 22, Vicenza (11) 21, Milano (12) 17, Torre Pellice (8) 11, Ferrara (14) 7. (*) = una partita in meno, tra parentesi le partite giocate. (*) = una partita in meno

r. c.