Il tecnico di Monza, prossimo avversario: "Temo la voglia di reagire della Valsa"

La carica degli ex da parte di Modena, quel Filippo Federici e quel Vlad Davyskiba che all’andata non riuscirono a impressionare il loro ex coach come forse avrebbero voluto. La consapevolezza di una stagione tutta o quasi sopra le righe da parte di Monza, che vuole continuare il suo percorso di crescita che la sta portando a un passo dalla semifinale europea in Challenge Cup e in alto nel campionato italiano, ora sesta dopo aver chiuso l’andata quarta e qualificata per la Final Four di Coppa Italia. La sfida tra i brianzoli e i geminiani sarebbe una sfida in grande equilibrio (Monza è sopra di soli 3 punti e in caso di sconfitta da tre verrebbe raggiunta e superata per numero di vittorie) ma in realtà la bilancia psicologica è nettamente squilibrata: la Vero Volley ha dovuto attraversare qualche infortunio ma sta bene, ha gioco, sa come sopperire ai momenti bui, la Valsa Group è in un periodo di totale sfiducia, perde set con grandi scarti e soprattutto nelle ultime tre partite con Milano, Perugia e Verona, ha mollato la presa alla prima vera difficoltà o dopo aver perso il primo set. Mettiamola così: già una sconfitta lottata, per la Modena di adesso, potrebbe essere considerata non come un successo ma come un’inversione di tendenza rispetto all’ultimo periodo nero dei gialloblù, spentisi improvvisamente il 26 dicembre e mai più in grado di riaccendere il motore.

D’altra parte anche la Mint Monza non ha avuto un avvio di ritorno esaltante, ma ha giocato contro Lube e Perugia, non contro Milano e Verona. E in più, rispetto a Modena, ha avuto la Challenge Cup per rifare il pieno di fiducia, andandosi poi a prendere anche la rivincita contro Civitanova nel più importante match dei quarti di finale di Coppa Italia. Mentre Modena prosegue col silenzio stampa, coach Massimo Eccheli fa le carte dal suo lato riguardo una partita che vedrà però una formazione, quella guidata da Bruno, decisa a riscattarsi, nelle opinioni del tecnico di Monza: "Ci aspetta una partita molto impegnativa. Modena sta attraversando un periodo di difficoltà, quindi ci aspettiamo un avversario estremamente motivato che va affrontato con grande rispetto ed attenzione. Anche noi stiamo affrontando un momento complicato, con una serie di defezioni, dovute all’influenza che ci ha falcidiato. Dobbiamo recuperare alcuni giocatori, che non hanno potuto riposare a causa delle due trasferte consecutive. Anche noi arriviamo da tre sconfitte consecutive in campionato, dato da non sottovalutare. La classifica è ancora molto corta, a parte Trento che sta facendo un percorso a sé. Una vittoria ci permetterebbe di creare un po’ di gap tra noi e le nostre dirette concorrenti".

Alessandro Trebbi