Il tecnico Donati al debutto: "I gialloblù da prime posizioni"

Inferno e paradiso, andata e ritorno. Nessuno, più della Sampdoria, ha vissuto l’incubo della retrocessione in serie C arrivata sul campo nella notte di Castellammare di Stabia che avrebbe potuto macchiare una storia così orgogliosa del nostro calcio. Il Brescia e Cellino però, hanno cambiato le pagine finali della scorsa stagione, i blucerchiati hanno vinto il palyout e ora eccoli qui a sperare di tornare di nuovo grandi protagonisti. Con il tecnico Massimo Donati in panchina, alla prima in serie B: "Ha importanza per la Sampdoria, io cerco sempre di fare il mio massimo ma il personaggio principale è la Samp – ha detto il tecnico – la stagione è lunga e difficile, la prima gara è molto complicata perché affrontiamo una squadra che starà nelle prime posizioni. Hanno giocatori di fisicità e qualità, normale che sia tosta come lo saranno tutte. L’emozione e lo stress da partita ci sono, ma sono sensazioni che ho sempre avuto da giocatore e che è bella da vivere. Quello che è successo l’anno scorso va dimenticato, però bisogna essere realisti. Quando arrivano tanti giocatori nuovi e un allenatore nuovo c’è bisogno sempre di tempo per amalgamare il gruppo. Mi auguro arrivino tante persone allo stadio per sostenerci". Anche la Samp avrà a disposizione l’ultimo arrivato, Simone Pafundi. Per lui spazio quasi certamente nella ripresa e non nel 3-5-2 (3-4-2-1) di partenza di Donati nel quale Massimo Coda guiderà l’attacco in coppia con uno tra Cherubini e Cuni. Nel trio difensivo spiccano due ex, Riccio e Vulikic, quest’ultimo tornato a Genova terminato il prestito coi canarini a giugno. A centrocampo anche Donati inserirà centimetri e fisicità: Abildgaard ed Henderson su tutti. Attesi oltre 20.000 spettatori, gradinata nord sold out. Saranno invece quasi 426 i sostenitori canarini che raggiungeranno Marassi per sostenere i gialli.

a. t.