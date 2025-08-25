'Sopravvivere' fino alla sosta

25 ago 2025
ALESSANDRO TRONCONE
Cronaca
Il tecnico Donati al debutto: "I gialloblù da prime posizioni"

"Per noi sarà un inizio difficile. Dobbiamo dimenticare. la scorsa stagione, ci serve. tempo per amalgamarci".

Il nuovo allenatore Massimo Donati alla sua prima panchina in serie B. Avrà a disposizione il gioiellino Pafundi, proveniente dall’Udinese

Il nuovo allenatore Massimo Donati alla sua prima panchina in serie B. Avrà a disposizione il gioiellino Pafundi, proveniente dall’Udinese

Inferno e paradiso, andata e ritorno. Nessuno, più della Sampdoria, ha vissuto l’incubo della retrocessione in serie C arrivata sul campo nella notte di Castellammare di Stabia che avrebbe potuto macchiare una storia così orgogliosa del nostro calcio. Il Brescia e Cellino però, hanno cambiato le pagine finali della scorsa stagione, i blucerchiati hanno vinto il palyout e ora eccoli qui a sperare di tornare di nuovo grandi protagonisti. Con il tecnico Massimo Donati in panchina, alla prima in serie B: "Ha importanza per la Sampdoria, io cerco sempre di fare il mio massimo ma il personaggio principale è la Samp – ha detto il tecnico – la stagione è lunga e difficile, la prima gara è molto complicata perché affrontiamo una squadra che starà nelle prime posizioni. Hanno giocatori di fisicità e qualità, normale che sia tosta come lo saranno tutte. L’emozione e lo stress da partita ci sono, ma sono sensazioni che ho sempre avuto da giocatore e che è bella da vivere. Quello che è successo l’anno scorso va dimenticato, però bisogna essere realisti. Quando arrivano tanti giocatori nuovi e un allenatore nuovo c’è bisogno sempre di tempo per amalgamare il gruppo. Mi auguro arrivino tante persone allo stadio per sostenerci". Anche la Samp avrà a disposizione l’ultimo arrivato, Simone Pafundi. Per lui spazio quasi certamente nella ripresa e non nel 3-5-2 (3-4-2-1) di partenza di Donati nel quale Massimo Coda guiderà l’attacco in coppia con uno tra Cherubini e Cuni. Nel trio difensivo spiccano due ex, Riccio e Vulikic, quest’ultimo tornato a Genova terminato il prestito coi canarini a giugno. A centrocampo anche Donati inserirà centimetri e fisicità: Abildgaard ed Henderson su tutti. Attesi oltre 20.000 spettatori, gradinata nord sold out. Saranno invece quasi 426 i sostenitori canarini che raggiungeranno Marassi per sostenere i gialli.

a. t.

