’Il tempo della scrittura’, quando l’immagine è parola

Una riflessione che attraversa i secoli ritracciando come la trasmissione della conoscenza si sia avvalsa di immagini costruite anche attraverso il ricorso alla parola scritta.

Questo il filo conduttore de ‘Il tempo della scrittura. Immagini della conoscenza dal Rinascimento a oggi’, la mostra a cura di Stefania De Vincentis (foto), da un’idea di Francesca Cappelletti, che da venerdì (fino all’8 febbraio 2026) sarà visitabile nella Galleria Bper (via Scudari 9) a Modena. L’esposizione apre al pubblico proprio in occasione del Festival Filosofia, manifestazione di cui Bper è main sponsor, e propone un percorso esplorativo intorno al concetto di ‘Paideia’, tema scelto per questa XXV edizione del festival. La mostra traccia un racconto che incrocia arte, storia e rappresentazioni del sapere, e copre un arco temporale che si estende dall’antico al contemporaneo. Il percorso espositivo pone in dialogo la corporate collection di Bper con prestigiosi prestiti provenienti da istituzioni culturali nazionali, come la Galleria Borghese, le Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini di Roma e la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, con l’obiettivo di ampliare i livelli di lettura intorno al tema ‘Paideia’ e dare vita a inedite connessioni visive e concettuali.

La selezione delle opere presentate include due busti provenienti dalla Galleria Borghese di Roma, diretta da Francesca Cappelletti, capolavori di epoca moderna come i dipinti di Jean Boulanger, Alessandro Mazzola, Giacomo Cavedoni e Luigi Amidani, appartenenti al nucleo storico modenese della ricca collezione permanente di Bper, e giunge sino al contemporaneo con l’opera di Sabrina Mezzaqui, acquisita da La Galleria in occasione di Arte Fiera 2025 di cui Bper è main partner, e i lavori dell’artista Pietro Ruffo, protagonista del Padiglione Venezia alla Biennale Arte 2024, sostenuto da La Galleria Bper.

La mostra si articola secondo alcuni nuclei tematici come la raffigurazione della scrittura e dei processi educativi, le allegorie della conoscenza e il ruolo del ritratto come esempio nel percorso di educazione all’agire. Per permettere a un pubblico sempre più ampio di fruire dei propri progetti espositivi, La Galleria Bper presenta, anche in questa mostra, tre incisioni prodotte in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna e realizzate con la tecnica P.I.A.F. (Minolta), che riproducono le opere: ‘Lettere’ di Sabrina Mezzaqui, ‘Madonna col Bambino’ di Luigi Amidani e ‘Rousseau’ di Pietro Ruffo. Sempre con questo obiettivo, è stata rinnovata la collaborazione con la Fondazione Collegio San Carlo, e in particolare con il gruppo studentesco che anima Radio Fsc-Unimore, per la realizzazione di audio-guide fruibili tramite QR code dedicate al racconto della mostra.

Maria Silvia Cabri