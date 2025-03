Il tenore Armiliato si racconta nel suo libro

Fabio Armiliato (foto), fra i più apprezzati tenori, sarà il protagonista del nuovo incontro della rassegna ’EquiLibristi in musica’, organizzata dall’associazione Actea con il sostegno del Comune e la collaborazione del Conservatorio Vecchi Tonelli: domani alle 16.30 all’auditorium Ghiaurov di via Selmi 81, presenterà la sua autobiografia ’Una vita in canto’, dialogando con Eddy Lovaglio, con gli interventi musicali del maestro Alessandro Di Marco.

Il libro è un percorso fra didattica, misticismo e carriera, in cui Armiliato racconta la ricerca di se stesso attraverso il canto: accadimenti, personaggi, aneddoti e storie di palcoscenico, oltre che di vita privata, di musica. Vi troviamo aneddoti anche divertenti quanto a volte drammatici: Armiliato ripercorre la storia del melodramma a cavallo di due secoli e anche la sua esperienza cinematografica con Woody Allen per il film ’To Rome with love’, e parla del grande amore per il soprano Daniela Dessì, sua compagna nella vita e nell’arte, che la malattia ha portato via troppo presto.