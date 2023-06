Il tenore Matteo Macchioni in concerto Dai brani più celebri al singolo ’Armi Fragili’

Inizierà stasera dalle 21 in piazzale Della Rosa a Sassuolo, la stagione dei Grandi Eventi con un artista ‘di casa’ che ha saputo guadagnarsi con merito il titolo di tenore di fama internazionale. Matteo Macchioni, nel suo ‘Live in concert’, ripercorrerà la sua carriera tramite i brani più celebri, alcuni proposti in una nuova veste acustica, fino ad arrivare al singolo ‘Armi Fragili’, pubblicato nel marzo scorso, e a tre anteprime assolute tratte dal nuovo disco di inediti ancora in fase di lavorazione: ‘Oltreoceano’, ‘Dove anima c’è’ e ‘Overseas’. Un concerto in cui Matteo Macchioni proporrà anche un tributo a Lucio Dalla con un’interpretazione di ‘Caruso’ ed un Medley dedicato ai Queen. Ospite della serata sarà Sanyoo, giovane cantautrice austriaca.