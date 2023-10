Il tenore Merritt a ’Vox Mutinae’. Evento all’auditorium della Rossini

Il celebre tenore statunitense Chris Merritt (nella foto), fra le stelle del panorama operistico mondiale, sarà l’ospite d’onore (con un cammeo) del concerto della rassegna ’Vox Mutinae’, realizzata dall’Associazione Actea, oggi pomeriggio alle 18 all’auditorium della Corale Rossini in via Borri a Modena.

Alla ribalta saranno alcuni dei vincitori del concorso Nicolai Ghiaurov 2022, il basso - baritono Alberto Comes (primo premio) e il soprano Isidora Moles (che ha invece ottenuto il terzo premio), accompagnati al pianoforte dal maestro Roberto Barrali. "Il concorso internazionale, giunto alla sesta edizione – spiegano i responsabili di Actea –, intende fare emergere giovani cantanti lirici dando loro l’opportunità di farsi conoscere in concerti di fianco a grandi del bel canto".

Proprio Chris Merritt, signore della scena mondiale e protagonista in particolare della riscoperta dell’opera ‘seria’ rossiniana, da domani al 4 ottobre terrà una masterclass per cantanti lirica, promossa da Actea con l’Associazione Corale Rossini. "Modena è molto importante nella mia vita e nella carriera, e qui mi sento a casa – ricorda il tenore Chris Merritt –. Con Mirella Freni ho cantato ‘La Bohème’ al Teatro Comunale di Firenze, e con Luciano Pavarotti ricordo un concerto all’Avery Fisher Hall di New York. Mirella mi fece conoscere Nicolai Ghiaurov al Metropolitan", aggiunge la stella dell’opera.

La masterclass si concluderà con un concerto, il 4 ottobre alle 20.30, sempre presso l’auditorium della Rossini: pianista accompagnatore sarà il maestro Luca Saltini, direttore musicale e artistico della storica corale. Ad entrambi i concerti organizzati nell’ambito della rassegna ’Vox Mutinae’ si può assistere con ingresso libero.

