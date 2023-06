Il tenore rossiniano Merritt docente di una masterclass

Il celebre tenore statunitense Chris Merritt, tuttora considerato un vero fuoriclasse del repertorio rossiniano, sarà il docente d’eccezione di una masterclass di canto lirico che prenderà il via domani per iniziativa dell’associazione Actea con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Polivalente San Damaso. L’evento è stato promosso dal tenore Gianni Coletta, direttore artistico dell’associazione Actea, che già in altre occasioni ha collaborato con il tenore Merritt: la stessa associazione organizza anche il premio lirico intitolato a Nicolai Ghiaurov.

Parteciperanno alle lezioni vari artisti provenienti da diversi Paesi, per perfezionare lo studio della tecnica e del repertorio. Al termine del corso, i cantanti si esibiranno in un concerto a ingresso libero e aperto a tutti in programma domenica alle 18 presso la Polivalente di Modena.

s.m.