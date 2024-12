Il Terre centra il tris nell’anticipo. Decidono Scarlata e Giordano

TERRE DI CASTELLI

3

ROLO

1

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano (76’ Azzi), Haibi, Bruno (46’ Nait), Massari, Gozzi, Barbolini (61’ Iori), Giordano, Esposito (61’ Tzvetkov), Malo (46’ Bationo), Scarlata. A disp. Gibertini, Gigli, Deliu, Ben Driss. All. Domizzi

ROLO: Grigoli, Zironi (87’ Acquafresca), Lo Bello, Bassoli, Papaianni, Maletti (91’ Catellani), Bahi (53’ Errichiello), Quitadamo (76’ Ziliani), Scarpato (73’ Marani), Habib, Zito. A disp. Cavazza, Lorenzani, Mesoraca, Lugli. All. Ferraboschi

Arbitro: Samaritani di Ravenna

Reti: 22’ Barbolini, 55’ (rig.) Habib, 86’ (rig.) Scarlata, 93’ Giordano

Note: ammoniti Bruno, Maletti, Bassoli, Barbolini, Bationo, Habib, Errichiello

Nell’anticipo del sabato il Terre di Castelli centra la terza vittoria di fila battendo nel finale il Rolo e consolida il 5° posto, a -4 dalla vetta della nuova capolista Correggese che con 8 vittorie di fila si è presa il comando battendo il Nibbiano. Al 22’ è Barbolini a battere Grigoli dal lato destro dell’area di rigore. Prima del riposo Malo si divora il 2-0, poi nella ripresa Esposito devia un ottimo cross di Nait fuori di poco. Al 55’ però Gargano che per recuperare una palla destinata in angolo rinvia centrando in pieno il braccio del compagno Giordano. Rigore che l’ex di turno Habib trasforma per l’1-1. Al 75’ Iori impegna Grigoli. Al 76’ punizione di Scarlata e Marani in barriera devia con il braccio, rigore che Scarlata trasforma. Nel concitato finale c’è ancora solo spazio per due contropiedi del Terre, nell’ultimo dei quali Iori mette un pallone da destra all’indietro per l’accorrente Giordano che con un colpo da biliardo coglie l’angolino in basso della porta avversaria e chiude il match.