Il Terre di Castelli cerca il bis

Sono ben 11 gli anticipi che oggi (ore 15) riguardano le modenesi. In Eccellenza dopo essersi sbloccato il Terre di Castelli (ko Tzvetkov e Barbolini) riceve il Nibbiano (out Ababio). In Promozione la Sanmichelese (unica a punteggio pieno, ma è a -1 dal Medolla SF perché ha già riposato) se la vede col Casalgrande: Azzurro non ha Ferrari, Casini e Minutolo, in dubbio Farina, nei reggiani in dubbio Moscardini. Le altre gare: Madonnina-Boca Barco (Prima C), Colombaro-Smile e Atl. Spm-Valsa (Prima D), Reggiolo-Possidiese (Seconda E), Bazzanese-Zocca (15,30 Seconda G), Sermide-A. Valli (15,30 Seconda H), Serramazzoni-Vignolese (Terza A), Sanfa-Sozzigalli e Manzolino-San Damaso Monari U21 (Terza B).

Mercato. Sul doppio colpo Manfredini-Iattici il ds formiginese Alessandro Melotti spiega: "Per Iattici è un ritorno a casa ci farà comodo, quella di Manfredini è stata un’occasione, con lui c’è anche un discorso futuro dalla prossima stagione per allenare i bimbi. Di giocherò il posto con Rosa, del quale siamo molto soddisfatti per quello che ha fatto fin qui. Poi se ci chiederà di andare altrove vedremo di accontentarlo".

Coppa Promozione. Definiti gli accoppiamenti del secondo turno (15/10 ore 20,30) Castelnuovo-Montombraro, Medolla SF-Camposanto, Sanmichelese-Maranello, Solierese-United Carpi, Castelfranco-La Pieve. DOMANI. Domani (ore 15,30) si gioca la 5^ giornata in D, Eccellenza e Promozione: ecco le ultime dai campi per le modenesi. In Serie D la Cittadella (out Panfilo e Maini) va Sant’Angelo (lodigiani senza Dioh e Mangni). In Eccellenza la Cdr Mutina (fuori Gualdi, Hoxa, Ricaldone e Ognibene, in dubbio Cremaschi e Fantastico, a disposizione Hajbi) gioca a Rolo, mentre il Formigine coi due nuovi Manfredini e Iattici ma senza Diallo e Maletti (in dubbio Stanco e Guastalli) riceve il Fabbrico. In Promozione "B" (riposa la Solierese) la capolista Medolla SF (in dubbio Leozappa) gioca sul campo del Montombraro al completo, l’altro derby si gioca a San Felice fra i Camposanto (out Tammaro, Vitiello, Mambrini e Mensah) e il Castelnuovo privo di Pivetti, Goldoni e Nizzoli. Occhi puntati a Baiso dove gioca La Pieve (ko Traversi, in dubbio Boriani e Loussi) e in caso di risultato negativo rischia mister Barbi, con Samuele Santini (ex Valsa) che sarebbe in pole. La United Carpi gioca sul campo della Riese, mentre il Maranello (ko Marverti, in dubbio Khalfaoui) gioca a Castellarano. Nel girone "C" il Castelfranco (ko Simonetti, Aracri e Angelino) se la vede col Granamica.

d. s.