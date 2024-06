Il Terre prende Chmangui in difesa

Il Formigine che sta nascendo con Gabriele Castelli al timone (al suo fianco dovrebbero esserci altri due soci) ha anche ufficializzato i quadri dirigenziali: Gino Mambelli sarà il direttore generale, Alessandro Ghidini il direttore sportivo e Vincenzo Pepe il direttore tecnico. Con un mese di ritardo rispetto alle altre squadre, è una corsa contro il tempo per costruire una rosa che possa ben figurare in Eccellenza, un mix fra tanti giovani e alcuni esperti nei ruoli chiave. Uno di questo è Federico Davoli, centrocampista classe ’89, formiginese di residenza che arriva dagli ultimi due anni al Montecchio dopo tante stagioni in D (143 gare e 9 gol fra Correggesse e Castelvetro) e i campionati di vertice con Cittadella e Vianese. In attacco è ormai fatta per Andrea Crispino, punta 2005 che con la Nextgen ha segnato 12 reti al primo anno coi grandi dopo la trafila nel Modena. Un contatto c’è stato anche con Francesco Stanco (’87), che non resta al Terre di Castelli e oltre all’opzione Giulianova (se viene ripescata in D) ha quella di giocare l’Eccellenza ancora vicino a casa. Già certi altri 4 colpi: i due difensori ex castelfranchesi Matteo Laruccia (’97) e Giacomo Savino (2003) e gli attaccanti Simone Bellentani (2004) dalla Cittadella e Giacomo Masoch (2004 dal Pavullo). Fra i pochi non ancora accasati altrove della stagione appena finita a breve Ghidini parlerà con Pappaianni, Ashong e Cornia, mentre dovrebbero restare 6-7 giovani fra cui il centrocampista 2006 Lorenzo Marverti e la punta 2005 Benedict Opoku. La squadra, che ovviamente giocherà al "Pincelli", si allenerà a Ubersetto e forse Saliceta.

Le altre. In Eccellenza due colpi per il Terre di Castelli, che ha tesserato Alberto Barbolini da Castelfranco e il centrale Said Chmangui (’96) ex Castenaso, Mezzolara, Alfonsine e Progresso (più di 200 gettoni in D) protagonista negli ultimi due anni del "miracolo" Corticella con i due playoff centrati. Proprio nella finale col Ravenna di maggio è stato espulso rper una presunta frase razzista al ravennate Diallo che gli è costata 10 giornate di squalifica, poi ridotte a 8 in appello e quindi sarà disponibile solo da novembre. In Prima la Mirandolese ha confermato il difensore Errico. In chiusura un curiosità: in Terza alla Monari Nasi entra come dirigente nel settore giovanile Giuseppe Fazio, per anni direttore sportivo e "mente" del Modena Cavezzo, portato dalla C2 fino alla A2 Elite di futsal, prima dell’addio per motivi famigliari di qualche mese fa.

Davide Setti