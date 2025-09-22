Il Terre si sblocca e vince. Decidono Esposito e Mata

ZOLA0TERRE DI CASTELLI2

ZOLA: Farnè, Cocchi (81’ Bonini), Juan (88’ Ismaili), Suliani, Fiore, Farini, Lo Giudice, Mazoudi (46’ Medi), Scarpato (58’ Oulai), Negri, Boateng. A disp. Bertocchi, Mantovani, El Alami, Uccelli, Costantino. All. Perinelli

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (66’ Barbetta), Palmiero, Ceccarelli (64’ Vezzani), Gigli, Dembacaj, Nait, Giordano (56’ Bruno), Karapici (64’ Guidone), Mata, Esposito. A disp. Venturelli, Masoch, Caniparoli, Mondaini, Zironi. All. Cattani

Arbitro: Giorgini di Cesena

Reti: 38’ Esposito, 42’ Mata

Note: ammoniti Giordano, Gibertini, Boateng, Vezzani, Fiore

Finalmente il Terre di Castelli si è sbloccato. La squadra di Francesco Cattani conquista alla 4^ giornata la prima vittoria in campionato e si stacca dal gruppone nelle zone basse della classifica, agganciando proprio lo Zola, steso dai due gol nel primo tempo di Esposito e Mata. La partenza degli oronero, con Karapici, Mata ed Esposito davanti e Guidone inizialmente in panchina, è ottima. Al 13’ la punizione di Mata finisce sull’esterno della rete. Un minuto dopo Giordano da buona posizione tira fuori. Al 15’ il tiro a giro di Mata sfiora l’incrocio dei pali. Al 26’ si vede anche lo Zola, con l’incursione dalla destra di Boateng ma il suo rasoterra verso la porta di Gibertini non viene raccolto. Al 38’ il Terre passa meritatamente in vantaggio: Gigli verticalizza per Karapici, il suo tiro viene respinto dal portiere, la palla arriva ad Esposito che non perdona.

Immediato al 42’ il raddoppio di Mata che centralmente entra in area e con un preciso rasoterra infila il portiere. Nel secondo tempo, lo Zola alza il baricentro senza però creare problemi a Gibertini che non deve compiere delle vere parate, mentre il Terre amministra il vantaggio e festeggia il primo successo in campionato di questo tormentato avvio di stagione.