Il Terre sprecone a Fabbrico. Avanti 2 a 0, si fa rimontare al 96’

FABBRICO

Auregli, Galeotti (26’ Albertini, 46’ Barbieri), Andolina, Sabattini (81’ Gibertini), Scappi, Tamagnini, Traore (65’ Minelli), Koni, Zampino, Lari, Pedrazzoli (85’ D’Ambrosio).

A disposizione: De Prisco, Secondulfo, Beltrami.

Allenatore: Golinelli (Galantini squalificato)

TERRE DI CASTELLI

Gibertini, Gargano, Ben Driss, Giordano, Dembacaj, Hajbi, Hasanaj, Bruno (85’ Pigozzi), Tzvetkov (62’ Scarlata), Iori (91’ Gigli), Esposito (71’ Nait).

A disposizione: Venturelli, Azzi, Gozzi, Mondaini, Baldari.

Allenatore: Fila (Domizzi squalificato)

Arbitro: Mariano di Bologna

Reti: 44’ Iori, 62’ Scarlata, 75’ Andolina, 96’ Scappi

Note: ammonito Tamagnini

Avanti 2-0 al 75’, il Terre si fa agganciare al 96’ dal Fabbrico. Al 40’ proteste per l’uscita di Auregli su Iori in area. Al 43’ cross di Ben Driss e Hasanaj colpisce il palo. Al 44’ schema da angolo e Iori fa 1-0 dal limite. Al 62’ Iori protegge palla a metà campo e salta il proprio marcatore lanciandosi a rete, palla a Scarlata per il 2-0. Poco dopo Scarlata manca il terzo gol. Al 75’ da angolo Gibertini respinge in maniera un po’ goffa e Andolina accorcia.

All’80’ punizione di Scappi e Gibertini devia. Ancora il Terre vicino al terzo gol con Scarlata che mette a sedere Scappi ma da solo davanti ad Auregli si fa anticipare dai difensori. A recupero ormai superato Dembacaj sbaglia l’unica giocata della partita regalando un fallo laterale, Lari serve Zampino, cross basso e Scappi fa 2-2.