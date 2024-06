Il Terre su Ridolfi, Gigli e De Lucca. La Cittadella prende Mandelli

Sarà un Terre di Castelli ancora più ambizioso quello che affronterà l’Eccellenza con mister Domizzi (per il quale c’era stato l’interessamento anche del rinato Chievo) in panchina. Come anticipato nella nuova riorganizzazione entra nel CdA Fabrizio Ascari che sarà il nuovo team manager, mentre la direzione tecnica viene assunta direttamente da Marco Ballotta, che dunque assume un ruolo ancora più centrale in società. Alessandro Luppi rimane come direttore generale e amministratore delegato e Ali Aden presidente. Un ruolo di primo piano lo ricoprirà anche per Filippo Rossi che integrerà la dirigenza, Venturelli è il segretario generale e Francesco Galli il delegato alla comunicazione. Confermato in blocco anche lo staff di Domizzi: Marco Fila come vice, Maurizio Aldrovandi preparatore dei portieri, Alex Lodovisi preparatore atletico e Giovanni Ferretti fisioterapista. Dal punto di vista tecnico la squadra sarà rinforzata in tutti i reparti: già ufficiali gli innesti di Gibertini, Arati e il ritorno di Salvatore Giordano (2000) in mediana dal Castelfranco. Fatta anche per l’arrivo in attacco di Giovanni Habib dal Formigine, l’obiettivo numero uno davanti è Mattia Ridolfi (‘89) reduce dalla promozione in D con la Cittadella, in difesa sempre dalla Cittadella è in arrivo l’esterno Davide De Lucca (2000) ex Mezzolara e Caronnese, ma il colpo grosso può essere Abel Gigli (‘90) della Correggese ed ex in D di Rimini e Caronnese fra le altre. In uscita invece quasi certamente saluterà il trequartista 2002 Riccardo Iori, che è conteso fra il Nibbiano e la Serie D del Corticella.

Da valutare anche il futuro di Francesco Stanco, vicino all’addio. In Serie D altro innesto di sostanza della Cittadella con Lorenzo Mandelli (‘98) centrocampista con 28 gare e un gol in D al Varese ed ex Giana e Villa Valle (oltre 170 gare in D in carriera). In Promozione il San Felice ha ufficializzato mister Pizzo e sta pensando a Nikolas Mebelli centrocampista 2001 dello United Carpi. Lascerà dopo 6 stagioni la Sanmichelese il centrocampista Ernest Lartey (‘91) che per impegni di lavoro (anche per seguire meglio il suo progetto per i bimbi in Ghana) scenderà di categoria e sta cercando squadra. In Prima il Corlo prende dalla Pgs l’attaccante Gabriele Ceresoli (2003). A Fiorano sono in uscita il difensore 2004 Luca Andreoli, di rientro per fine prestito dal Castellarano, il centrocampista 2005 Martinelli, mentre il ds Ferrari segue in mediana Daniele Gazzani (‘98) ex Solierese e Casalgrande e in attacco il 2005 Luis Bylyshi della Sanmichelese. A Colombaro torna a centrocampo Luca Bruno (2002) dal Solignano. In Terza colpo della Cortilese con Yebeltal Marino centrocampista 2000 ex Limidi e Solierese.

Davide Setti