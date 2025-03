Il Terre sul velluto con Tzvetkov e Scarlata

TERRE DI CASTELLI3SP. SCANDIANO1

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Pigozzi (86’ Gozzi), Bruno, Dembacaj (86’ Haibi), Gigli, Barbolini (70’ Mondaini), Hasanaj, Tzvetkov, Giordano (89’ Nait), Scarlata (78’ Baldari). A disp. Gibertini, Deliu, Lamanna, Esposito. All. Fila (Domizzi squalificato)

SP. SCANDIANO: Antonioni, Maccabrini, Setti, Faye (70’ Waddi), Canalini (65’ Barbieri M.), Bonora (60’ Valestri), Ferrari, Staiti, Provenzano (74’ Davitti), Barbieri L., Depietri Tonelli (76’ Burani). A disp. Tarabelloni, Romani, Valcavi, Turrini. All. Baroni

Arbitro: Manassero di Piacenza

Reti: 33’ e 58’ Tzvetkov, 76’ Scarlata, 93’ Burani

Note: ammoniti Dembacaj, Pigozzi, Scarlata e Giordano

Terza vittoria di fila per il Terre di Castelli che resta quarto ma sale a -5 dal 2° posto della Correggese. Poco dopo la mezz’ora il vantaggio degli oronero con Bruno che pesca dietro alla linea difensiva il velocissimo Tzvetkov (foto) che fulmina con un pallonetto il portiere in uscita. Passano due minuti e il Terre reclama per un rigore su Scarlata ma Manassero fa cenno di proseguire. Secondo tempo con gli ospiti un poco più aggressivi ma gli uomini di Domizzi al 50’ mancano il raddoppio con Gargano che serve con qualche centimetro di troppo la palla giusta a Tzvetkov. Ed è il centravanti bulgaro ad andare in rete al 58’ ricevendo un ottimo cross da Pigozzi a sua volta ottimamente servito da Scarlata. La squadra ospite, effettuate le prime sostituzioni, mette più brio in campo ma ancora al 74’ corre un serio rischio quando Scarlata riconquista palla presentandosi da solo davanti al portiere ma poi vuole troppo dal suo estro e si fa rimontare. Estro che riemerge limpidamente dopo 2’ allorquando il funambolo di casa centra la rete direttamente da calcio d’angolo. All’80’ è poi ancora Tzvetkov ad avere la palla per la tripletta ma spreca tirando alto.