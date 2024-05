Il Terre vince e tiene vivo il sogno promozione in D

TERRE DI CASTELLI

3

CORREGGESE

2

CORREGGESE: Raccichini, Ghizzardi, Prasso (46’st Truzzi), Gigli (36’pt Benedetti), Bertozzini, Vaccari, Simoncelli (20’st Solinas), Galletti, Cappelluzzo (40’st Luppi), Galli (30’ Vezzani), Leonardi. A disp.: Cipriani, Candeloro, Truzzi, Staiti. All. Gallicchio.

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Saccani, Carta, Dembacaj, Hajbi, Bruno, Pampaloni, Stanco (37’st Pigozzi), Malo (28’st Iori), L. Esposito (18’st Hoxha). A disp.: Venturelli, Cornia, Ben Driss, Ferrari, Scarlata, Prandini. All. Domizzi.

Arbitro: Frigo di Parma

Reti: 1’ aut. Ghizzardi, 22’st Carta, 33’st Vaccari, 37’st Dembacaj, 50’st Luppi

Note: spettatori 600 circa, ammoniti Bruno, Pampaloni, Gigli, Vezzani

Prosegue il sogno da Serie D del Terre di Castelli, che batte la Correggese nella finale playoff e spicca il volo verso gli spareggi nazionali di Eccellenza: in semifinale se la vedrà col Giulianova (andata il 26/5 in Abruzzo, il 2/6 in casa), chi passa sfida in finale (9 e 16/6) la vincente di Terranuova Traiana-Rieti. I ragazzi di Domizzi, a cui bastava anche un pari al 120’ per qualificarsi, giocano una grande gara segnando al 1’: da un angolo la palla colpisce Ghizzardi prendendo una traiettoria strana che beffa Raccichini. Il portiere reggiano è decisivo su un colpo di testa di Stanco da pochi passi prima del riposo. Nella ripresa Raccichini è bravo a deviare sulla traversa un tiro di Pampaloni, poi è Malo che prova il pallonetto con la palla che esce sul fondo. Al 62’ combinazione al limite tra Vaccari e Galletti che spara sul palo. Così al 67’ l’ex Carta da fuori area indovina l’angolo per il 2-0. Al 78’ Vaccari calcia forte verso l’area e batte Auregli riaprendo il match. Ma dopo 5’ su corner il "gigante" Dembacaj di testa fa 3-1. Solo al 95’ Luppi batte ancora Auregli con un tiro dal limite, ma è tardi per cercare il gol che varrebbe i supplementari.