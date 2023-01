Il Terzo Polo: "Dopo il Mirandolexit l’Ucman riprogetti i servizi educativi e sociali"

Il definitivo distacco di Mirandola dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord fa ancora discutere e viene stigmatizzata dalla Lista civica + Mirandola, che si richiama al Terzo Polo di Calenda e Renzi. Dopo che il consiglio comunale di Mirandola il 30 novembre ha deliberato l’intesa raggiunta con i comuni dell’Ucman e che, con largo anticipo rispetto alla scadenza dei cinque anni, Mirandola si è riappropriata di tutti i servizi educativi e sociali, "adesso – afferma il capogruppo Giorgio Siena - sono sul campo le macerie di una idea avanzata (realizzata con molti difetti); risulteranno costi inutili e sprechi per rifare servizi in casa propria, una cultura di collaborazione che va in fumo, un indebolimento politico di tutta l’Area Nord". Non convince il Terzo Polo lo sfaldamento dell’Unione. "Alle prossime elezioni – attacca Siena - la Lega dovrà spiegare la scelta di Mirandola, anche ai cittadini degli altri comuni, che saranno penalizzati fortemente da tale scelta. Noi restiamo dell’idea che l’Area Nord è un territorio con stretti collegamenti fra i 9 comuni con un irrinunciabile ruolo strategico da parte di Mirandola. Occorre, nell’attuale momento, aprire un confronto fra i sindaci, le rappresentanze sociali, politiche e economiche per giungere a un nuovo modello ottimale di Unione".