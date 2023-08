"Il tesoro del castello di Guiglia salvato dalla guerra: docufilm"

Ci fu un periodo, durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui il castello Montecuccoli di Guiglia fu custode di un vero e proprio tesoro artistico, con tante opere che furono trasportate qui dalla vicina Modena ma anche da Reggio Emilia, Parma, Torino e Genova, per tentare di proteggerle dai fronti più caldi. Tutto questo patrimonio si trovò poi di nuovo ad alto rischio di dispersione sul finire del conflitto, con i nazisti in ritirata che avrebbero potuto facilmente mettere le mani su diverse opere. Ma, grazie all’impegno di un ristretto gruppo di persone, il tesoro si salvò. Tale avventurosa vicenda sarà raccontata venerdì 1° settembre alle 21 proprio all’interno del castello di Guiglia, attraverso la proiezione di un documentario dal titolo molto evocativo: "Il tesoro del castello". Si tratta di un progetto realizzato da Giorgio Incerti sulla base del diario del sovrintendente Pietro Zampetti, una storia che narra appunto la vicenda delle opere d’arte trasferite durante la Seconda guerra mondiale nel ’lontano’ castello di Guiglia per sottrarle al rischio dei bombardamenti. Si trattava di centinaia di casse contenenti dipinti, statue, monete antiche, calici, crocefissi, e tanti altri oggetti di inestimabile valore.

L’aggravarsi della situazione nel corso del 1944, appunto, mise quelle opere in serio pericolo. I combattimenti della Linea Gotica si avvicinavano e c’era il rischio che il tesoro fosse trafugato dai tedeschi in ritirata. Tuttavia, grazie all’impegno di Zampetti e di un piccolo gruppo di persone, quello straordinario patrimonio artistico, che tutt’oggi il mondo ancora ammira, fu messo in salvo. Il documentario, realizzato col sostegno del Comune di Guiglia, oltre a Giorgio Incerti come voce narrante si avvale della collaborazione di Tiziano Popoli per le musiche e gli ambienti sonori, di Wainer Gibellini per le immagini e il montaggio, e di Monica Varroni.

Marco Pederzoli