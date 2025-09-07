Il testo sarà al centro dell’assemblea dell’annata 2025/26

La Lettera pastorale dell’arcivescovo, diffusa ieri, sarà al centro dell’assemblea di apertura del nuovo anno pastorale 2025 - 2026, in programma nella mattinata di sabato 20 settembre presso la parrocchia di Gesù Redentore a Modena. Quest’anno l’assemblea assume un significato ancor più speciale, perché è ormai vicinissima la definitiva unificazione delle due diocesi di Modena e di Carpi: la data verrà decisa e indicata dalla Santa Sede, ma potrebbe essere operativa già all’inizio del 2026, con la conclusione del Giubileo. Come abbiamo riferito ieri, il cammino verso l’unificazione delle diocesi è già ampiamente tracciato e nei giorni scorsi è stato anche definito l’accorpamento di diversi uffici e servizi delle due realtà diocesane: i 28 organismi pastorali delle due Curie ora confluiscono in 11 servizi interdiocesani che si riferiscono a due ambiti, quello dell’annuncio (catechesi e formazione) e quello della prossimità (carità, azione sociale e promozione umana). Il coordinamento interdiocesano dei servizi pastorali è affidato a don Maurizio Trevisan, vicario per l’area pastorale, affiancato da due responsabili laici, Simone Ghelfi per l’ambito dell’annuncio e Francesco Panigadi per l’ambito della prossimità, e da Alessandra Gallo, responsabile della segreteria. Fino all’unificazione giuridica e amministrativa, ciascuna diocesi manterrà il vicario generale, il collegio consultori, il cancelliere e l’economo.

s. m.