Il thriller diventa commedia. Ogni sera con un finale diverso

In un salone di acconciature e di bellezza, il parrucchiere fa tagli e messinpiega mentre conversa con i clienti e i pettegolezzi abbondano, e intanto la sua aiutante sogna e ha forse una relazione con un antiquario equivoco... Ma, all’improvviso, il tran tran di una giornata come le altre viene interrotto da una notizia tragica: al piano di sopra una vecchia pianista, proprietaria di tutto il palazzo, è stata assassinata e nel salone di bellezza tutti i presenti potrebbero avere un movente per essere accusati del delitto. Cosa accadrà? Dovremo scoprirlo stasera e domani al teatro Michelangelo di Modena dove ritorna "Forbici e follia" di Paul Pörtner, diretto da Marco Rampoldi, il fortunatissimo giallo comico... che ogni sera cambia il finale: già, perché in questo spettacolo interattivo, dal meccanismo imprevedibile, è il pubblico in sala a decidere sugli snodi della storia, dunque ogni recita può prendere un percorso differente.

Già una decina di anni fa il divertente spettacolo venne presentato al teatro Michelangelo. Ora vi torna con un cast rinnovato che vede protagonisti Nino Formicola (già presente nella scorsa edizione) e Max Pisu, affiatata coppia comica, insieme all’ambiguamente misterioso Giancarlo Ratti, Lucia Marinsalta, Roberta Petrozzi, e l’improbabile agente scelto Giorgio Verduci. Nella trama, infatti, due poliziotti in borghese, infiltrati fra i clienti del salone, devono scoprire e arrestare il colpevole con la collaborazione degli spettatori che sono testimoni oculari.Il pubblico presente si trasforma così nell’autentico protagonista della vicenda. Gli spettatori potranno rispondere alle domande del commissario, testimoniare su quanto visto, dire la propria, fare a loro volta domande ai sospettati e alla fine decidere chi sia l’assassino. E ogni sera dunque gli attori si trovano a riformulare la trama sulla base delle scelte del pubblico: "Forbici e follia" unisce quindi il rigore del racconto ma anche la freschezza dell’improvvisazione. Ogni volta il risultato è irresistibile.

s.m.