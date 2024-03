Il titolare del ristorante: "E’ un ragazzo d’oro. Lavora con me da anni"

"Un ragazzo d’oro che mi chiama papà. L’ho cresciuto, gli ho dato fiducia e da lavapiatti è diventato aiuto cuoco: prepara meravigliosi piatti di pesce, la sua specialità sono i secondi. Mi ha chiamato terrorizzato: non capiva il perchè lo avessero picchiato. E’ un ragazzo che vive per il suo lavoro e il suo unico timore era quello di arrivare in ritardo". A parlare è Mario Campo, titolare del ristorante ’Ci risiamo’ di San Damaso dove il giovane Diallo Idrissa lavora da che, sette anni fa, è sbarcato in Italia ed è arrivato a Modena.

"Ieri sera (mercoledì, ndr) è passato da qua, dal ristorante – spiega Campo – faticava a muovere il collo. Mi ha spiegato quello che è accaduto ed era dispiaciuto, non capiva. I carabinieri gli avrebbero soltanto detto che doveva essere arrestato, seppur Idrissa cercasse di spiegare loro che non aveva fatto nulla di male, che stava andando a lavorare. Mi ha spiegato di avergli suggerito di chiamarmi o di chiamare un suo amico ma non lo hanno fatto. Me lo sono cresciuto quel ragazzo lì – afferma Campo con orgoglio – se gli avessero spiegato che doveva essere identificato probabilmente avrebbe capito e non si sarebbe certo agitato. Invece gli hanno detto: ti dobbiamo arrestare. Ma spiegategliele le cose dico io, dategli il beneficio del dubbio: non parla ancora bene l’italiano, è un ragazzo giovane ma si vede che è tranquillo. Queste cose non si fanno".

Il ristoratore ci tiene a sottolineare quanto impegno metta il 23enne nel suo lavoro. "Ha fatto ’carriera’, da lavapiatti è diventato velocemente aiutante cuoco e si è sempre comportato bene, è sempre stato presente: davvero un lavoratore di prima categoria. A volte mi chiama ‘papà Mario’ e ne sono felice perchè il rispetto tra noi è profondo. Poi, sicuramente, ha sbagliato a lasciare i documenti a casa ma non mi pare nulla di grave. Quando non lo abbiamo visto arrivare al lavoro ci siamo preoccupati: ci ha sempre avvisato anche del minimo ritardo". Ieri pomeriggio il ristoratore è andato al pronto soccorso del Policlinico, dove il 23enne si era recato mercoledì sera e dove è stato sottoposto alle necessarie visite di controllo, per riaccompagnare il ragazzo a casa.

"E’ arrivato col barcone e me lo hanno presentato attraverso gli assistenti sociali affinchè lo aiutassi ed io ho accettato e sono contento di averlo fatto. Invia i soldi a casa e si sta costruendo pian piano la sua casa in Nuova Guinea: è davvero un ragazzo d’oro". Mario Campo sottolinea come a Modena di veri delinquenti ce ne siano parecchi: "Circa un mese fa mio figlio, di 16 anni, è stato aggredito alla stazione delle autocorriere: è lì che le pattuglie devono andare. Va a scuola a Modena ogni giorno ed è stato accerchiato in autostazione da un gruppo di ragazzini stranieri, tre giovani e una ragazza che hanno iniziato a spintonarlo. Gli hanno messo le mani in faccia, poi hanno cercato di rovistare nel suo zaino e quando hanno visto che non aveva nulla di valore gli hanno detto: "Domani ci porti i soldi". E’ tornato a casa traumatizzato mio figlio ed ora lo accompagno io a scuola perchè ha paura di incontrare quel branco. Mi sono posizionato in autostazione per giorni nel tentativo di individuarli ma è bene che le forze dell’ordine predispongano presidi fissi perchè è lì che i nostri figli sono in pericolo".

Valentina Reggiani