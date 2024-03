Il Tortellante torna da Mattarella. Uno stage formativo al Quirinale

"È stata un’esperienza bellissima e molto arricchente per i nostri ragazzi, che sono riusciti a esprimere al meglio i loro talenti, vivendo una settimana di autonomia e socializzazione". Erika Coppelli, presidente del ‘Tortellante’ (il laboratorio terapeutico – abilitativo che promuove l’inclusione di giovani e adulti con il disturbo dello spettro autistico attraverso l’arte culinaria) è entusiasta nel parlare della recente periodo di stage formativo che dieci ‘tortellanti’ hanno vissuto nelle cucine del Quirinale, incontrando anche il presidente Sergio Mattarella. "Dopo l’arricchente esperienza dello scorso anno – racconta Erika – anche quest’anno un gruppo di giovani con autismo ha avuto la possibilità di cimentarsi nelle cucine del Palazzo". Una settimana speciale per loro, ma anche uno scambio di esperienze professionali tra Roma e Modena, con ‘scuola di tortellini’ per gli chef di Mattarella. Divisi in gruppi da due e accompagnati dagli operatori dello staff educativo, i giovani hanno preso parte alle attività nel corso di cinque settimane, vivendo un’esperienza arricchente di scambio e crescita. "I ragazzi – prosegue Erika – hanno portato nelle cucine del Palazzo la loro esperienza di esperti confezionatori di tortellini, servendo, il giovedì a pranzo, la loro specialità sulla tavola di quella che il Presidente Mattarella ha definito ‘la Casa degli italiani’. L’ultimo giorno dello stage, il Presidente Mattarella ha voluto fare loro una sorpresa e si è presentato nelle cucine di Palazzo per ringraziarli, riammendo un po’ di tempo con loro. "Un gesto bellissimo che abbiamo molto apprezzato: inoltre Mattarella ha espresso il desiderio di incontrarli tutti dieci insieme per conoscerli di persona, quindi presto organizzeremo un’altra trasferta romana". L’implementazione di questo progetto è stata possibile grazie al sostegno di MINI, che supporta ‘Tortellante’ dal 2022, attraverso progetti di comunicazione e attività concrete. L’associazione deve inoltre ringraziare la famiglia Cremonini che si è offerta di ospitare i partecipanti in un appartamento nella Capitale durante tutta la durata dello stage.

Maria Silvia Cabri