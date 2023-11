Il tortellino finisce sulla guida Lonely Planet

Il tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia? Non solo è sempre più ancorato a questo territorio, ma sta diventando sempre più internazionale. Lonely Planet, casa editrice australiana specializzata nella realizzazione di guide turistiche in tutto il mondo (in Italia tradotte e pubblicate dalla casa editrice EDT di Torino), nella sua pubblicazione dedicata all’Emilia Romagna, uscita proprio pochi giorni fa, promuove a favore del turista attento la Sagra del Tortellino, immancabile appuntamento di inizio settembre ormai da 42 anni. E’ scritto infatti testualmente nella guida: "Sagra del Tortellino. A Castelfranco Emilia potrete gustare i migliori tortellini realizzati a mano, cotti e serviti nel brodo, rigorosamente di cappone". Quasi non credeva ai suoi occhi, per l’emozione di essere citato praticamente in prima persona, Gianni Degli Angeli, presidente de La San Nicola, l’associazione organizzatrice della manifestazione.

"E’ una citazione, quella di Lonely Planet – spiega - che ci riempie di orgoglio. E’ la seconda volta che ci capita, dopo la prima del 2021. Sul tortellino, a Castelfranco Emilia, sta nascendo sempre più un movimento turistico. A parte il fatto che, anche ultimamente, abbiamo venduto i tortellini fatti a mano dalle nostre sfogline anche a turisti dalla Lombardia, dalla Toscana e perfino dalla Calabria, sta funzionando bene pure lo showroom che abbiamo inaugurato poche settimane fa in piazza Garibaldi. Qui abbiamo già accolto, tra gli altri, un gruppo americano e neozelandese, che di passaggio nel Modenese ha voluto vedere come si fanno i tortellini. Pochi giorni fa abbiamo invece ricevuto un gruppo di turisti inglesi, venuti per imparare quest’arte. Oltre ad avergli mostrato la tecnica, siamo stati in grado, proprio grazie al nuovo showroom a nostra disposizione, di proporgli un assaggio. Nello stesso punto, poi, riceviamo abitualmente visite di ragazzi e scolaresche. Insomma: qui si fa cultura del tortellino . I nostri mattarelli "suonano" sui taglieri, non restano certo appesi". Infine, Degli Angeli ha annunciato anche le date delle prossime vendite de La San Nicola, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza per il territorio. Si tratta di sabato 2 tutto il giorno, domenica 3 e martedì 5 dicembre al mattino. Sulla citazione di Lonely Planet è intervenuto via social anche il sindaco, Giovanni Gargano, commentando tra l’altro: "Bel riconoscimento per la nostra città" e congratulandosi con gli organizzatori della sagra.

Marco Pederzoli