Il tour che celebra la Ferrari F50. L’arrivo domani in piazza Libertà

Si conclude a Maranello il Ferrari F50 Legacy Tour, evento organizzato dalla casa del Cavallino per festeggiare il 30mo anniversario della vettura costruita in serie limitata di soli 349 esemplari tra il 1995 ed il 1997. L’evento si svolge tra Toscana ed Emilia-Romagna: a Maranello è previsto l’arrivo delle ‘rosse’, domani alle ore 16.45 circa in Piazza Libertà. Il convoglio sarà costituito da 23 Ferrari F50, che dopo una sosta in piazza, dove potranno essere ammirate da tutti, si dirigeranno negli stabilimenti dell’azienda.

A 30 anni dalla presentazione della F50, avvenuta il 9 marzo 1995 al Salone dell’automobile di Ginevra, la Ferrari ha organizzato l’F50 Legacy Tour 2025, evento esclusivo che celebra il trentennale di una vera leggenda e da’ modo, fino a sabato, ai possessori della celebre supercar di vivere un’esperienza di guida unica tra arte, cultura, strade tortuose e panorami mozzafiato. Quella dedicata alla F50 è la terza edizione del Legacy Tour, dopo la prima esperienza a tema F40 svoltasi nel 2023 seguita nel 2024 da quella dedicata alla GTO, prima supercar della Casa di Maranello.

Il Legacy Tour 2025 è scattato da Saturnia, attraversato la Maremma, le colline senesi e l’Appenino tosco-emiliano: le F50 saranno accolte ed esposte nello stabilimento di Maranello e, in seguito, una parata sul Circuito di Fiorano chiuderà l’evento. Presentata nel 1995, la F50 fu la prima supercar del Cavallino Rampante a montare un motore V12 aspirato, mutuato direttamente dalla F1 e fu prodotta in 349 esemplari, solo ‘uno in meno della richiesta di mercato prevista’.