Il tour della Camporota : "Lotta alla criminalità, incontrerò i cittadini per capire come agire"

L’attenzione dell’amministrazione sul tema sicurezza diventa capillare e va a inserirsi fin nei quartieri della città. Ecco perché continua il ciclo di incontri tra l’assessora alla Sicurezza urbana integrata, alla Polizia locale e alla coesione sociale, Alessandra Camporota, l’assessore ai quartieri, partecipazione e decentramento Vittorio Ferraresi e i Consigli di Quartiere della città. Promossi dall’assessorato alla Partecipazione e ai Quartieri, gli appuntamenti servono a mettere a punto un piano di sicurezza urbana mirato e condiviso, calibrato sulle esigenze specifiche di ogni zona della città.

L’iniziativa è partita in piena estate. Il primo incontro, con il Consiglio del Quartiere 1, si è infatti svolto martedì 22 luglio. I successivi appuntamenti in programma sono previsti per oggi, martedì 9 settembre, con il Consiglio del Quartiere 4, martedì 16 con il Quartiere 3, mercoledì primo ottobre con il Quartiere 2. Gli incontri saranno principalmente degli ascolti reciproci tra amministrazione e cittadini. "Si tratta di un fondamentale momento di confronto, previsto dal Regolamento della partecipazione territoriale, pensato per poter discutere esigenze e proposte dei singoli quartieri di Modena su diversi temi di grande importanza – commenta a questo proposito l’assessora Alessandra Camporota – Sicurezza urbana, certamente, ma anche coesione sociale, politiche di genere, volontariato. Temi che, interconnessi tra loro, contribuiscono alla costruzione di un reale e condiviso senso di sicurezza in città".

Si tratta comunque di una "fase due" del progetto sicurezza ideato dal Comuni. Il confronto con i Consigli di Quartiere fa infatti seguito a una prima fase di ascolto avviata insieme al sindaco Massimo Mezzetti e agli assessori competenti in base ai temi trattati. Nella zona del Quartiere 1 l’assessora Camporota ha incontrato comitati cittadini (tra cui il Comitato Centro Storico, il Comitato Tempio, l’Associazione via Piave e dintorni), residenti delle aree Stazione, Viali, Sant’Eufemia, Palazzo Europa, Cittadella, Primo Maggio e via Fabriani, oltre a realtà economiche e commerciali come Modenamoremio, Modena Calcio e i commercianti del centro storico.

Nel Quartiere 4, al centro del prossimo incontro in programma, l’assessora ha dialogato con diversi amministratori di condominio, con il gestore delle Costellazioni, con i residenti della zona di via Luosi, adiacente all’ex casa di riposo Ramazzini, con i residenti ed esercenti di Palazzo Europa e i residenti di Baggiovara (con questi ultimi si terrà un ulteriore incontro il 18 settembre insieme al sindaco Massimo Mezzetti).

Nel Quartiere 3 sono stati avviati confronti con i gruppi del Controllo di vicinato di via Valdrighi e viale Moreali, i residenti di Portile e di Vaciglio, mentre nel Quartiere 2 l’assessora ha incontrato gli amministratori e i residenti dei principali condomini (nelle zone dell’R-Nord, di viale Gramsci e in zona Musicisti), gli esercenti di R-Nord, i residenti delle zone adiacenti al parco XXII Aprile, i gruppi di Controllo di vicinato di via Nonantolana e della zona Sacca, i comitati Pro Rione Sacca e Modena merita di più; a Modena est il gruppo I love Modena est, quello del Controllo di vicinato, gli esercenti e i residenti.