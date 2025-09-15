Il tour della Filarmonica: "Sull’isola di Amami abbiamo suonato come fosse la prima volta"

"Ultima tappa del tour, ma il cuore è rimasto sul palco. E ad Amami, fra il profumo del mare e l’energia di un pubblico caloroso, abbiamo suonato come se fosse la prima volta", ha scritto sui social il maestro Davide Burani, arpista e docente. Ed è un sentimento comune a tutti i musicisti della Filarmonica del teatro Comunale di Modena che nel loro tour in Giappone – con i concerti all’Expo di Osaka per l’Italian week, poi alla splendida Izumi Hall, quasi un ‘clone’ del Musikverein di Vienna, quindi sull’incantevole isola di Amami – hanno riscosso un successo oltre ogni aspettativa ma soprattutto sono stati avvolti da un’incredibile onda di affetto, quasi di devozione. "Sono straordinariamente felice, e io stesso non mi aspettavo un’accoglienza simile – ammette il maestro Hirofumi Yoshida, direttore della Filarmonica, che ha condotto i tre concerti nella sua terra natale –. Noi giapponesi spesso siamo timidi, non ci lasciamo andare, e invece qui tutti hanno saputo e voluto esternare il loro entusiasmo. È il potere della musica, e soprattutto della musica italiana". E in questo contesto internazionale, ha brillato il nome di Modena, città della musica e della bellezza.

È evidente che organizzare una tournée di questo genere, movimentando anche strumenti musicali di grandi dimensioni, è un impegno enorme "ma lo abbiamo affrontato con grande scrupolo e passione – confida il maestro Giorgio Zagnoni, presidente della Filarmonica –. Altre orchestre hanno staff molto ampi: per noi hanno lavorato a questo progetto Rita Marchesini e Alexia Nottoli, curando tutti i dettagli. L’accoglienza che abbiamo ricevuto è stata veramente oltre ogni attesa". "Osaka - Amami - Narita. Modena Pavarotti Opera House Philarmonic. Grazie mille!", era scritto in uno striscione che ha accolto l’orchestra all’aeroporto internazionale di Tokyo, tappa finale prima del rientro: "La presenza in Giappone della Filarmonica è un segno di riconoscimento internazionale anche per il nostro teatro, e ci riempie di orgoglio", ha detto Aldo Sisillo, direttore del Comunale, che ha potuto fermarsi in Giappone soltanto un giorno per poi tornare a Modena e avviare le prove de "La Bohème" che aprirà il Belcanto Festival. La gioia per questo successo sono condivise da tutti, dai responsabili dell’orchestra, dai musicisti che la compongono (sono della nostra provincia Andrea Maini, Erica Alberti, Christian Galasso, e lo stesso Davide Burani) e dai sostenitori della Filarmonica come Franco Iorio di Innovative Solutions, che ha partecipato al tour insieme a Marco Panini: "Fino a qualche tempo fa non avevo una particolare passione per la musica, ma un invito di Giorgio Zagnoni mi ha fatto scoprire questo mondo in cui ho trovato valori importantissimi per la nostra società: la capacità di generare convivenza positiva, l’educazione alla bellezza e il benessere – spiega –. Per questo ho deciso di appoggiare il lavoro della Filarmonica e penso che nel nostro territorio tanti altri imprenditori potrebbero farlo".

Ritroveremo la Filarmonica del teatro Comunale già durante il Belcanto Festival quando accompagnerà anche il concerto di gala con il soprano Jessica Pratt e la direzione di Daniel Oren. Il maestro Yoshida tornerà a dirigere al Comunale il 9 novembre, poi il 1° gennaio per l’ormai classico Capodanno: nelle prossime settimane volerà di nuovo anche a Odessa, in Ucraina, per riportare la musica e il canto in una città meravigliosa e martoriata. Perché la musica e l’arte – come si è visto benissimo in Giappone – possono essere davvero le ‘medicine’ per curare un mondo in fiamme.