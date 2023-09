Il tour di Federico Rossi partirà dal Baluardo

Partirà proprio dalla sua città natale, Modena, il ‘Private Tour’ di Federico Rossi (foto): l’appuntamento è per il 1 dicembre alle 21 al Baluardo della Cittadella. La carriera del cantante ha inizio nel 2010 con il duo Benji & Fede, per poi pubblicare da solista i singoli ‘Pesche’, ‘Non è mai troppo tardi’, ‘Ti penso spesso’, ‘Le mans’, e l’ultimo lavoro che ha mostrato una svolta più introspettiva ‘Fiore Sulla Luna’. Dopo Modena, Federico di esibirà a Roma (5 dicembre, all’Alcazar Live) e a Milano (7 Dicembre, all’Apollo Club) come svelato ieri attraverso i canali social.