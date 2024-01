Il tour di Ron passa a Concordia. Al Teatro del Popolo il 6 aprile

Il nuovo tour di Ron (in foto), uno spettacolo musicale originale dal titolo eloquente, ’Al Centro esatto della Musica’, ha tra le sue tappe Concordia, dove arriverà sabato 6 aprile al Teatro del Popolo. Sarà l’unica data prevista al momento in regione. Il cantautore torna dunque in teatro con un live, che riprende l’incipit di uno dei suoi tanti successi e che bene descrive lo stato di grazia che l’artista sta vivendo. Il debutto è fissato per il 27 febbraio a Vercelli, da cui si muoverà per raggiungere tanti altri capoluoghi, compresi Roma, Napoli, Aosta, Pesaro. Foggia. In questa esibizione Ron si racconterà grazie ad uno dei repertori tra i più belli e conosciuti della musica d’autore italiana in una scaletta ricca di oltre venti titoli che includerà anche ’Lontano Lontano’ di Luigi Tenco, nella versione con cui l’artista ha aperto l’ultima edizione del ’Premio Tenco’, quando lo scorso ottobre ha ricevuto il prestigioso ed esclusivo ’Premio alla Carriera’. Info sul tour su www.internationalmusic.it.