Il tour estivo di Paolo Belli: la prima data è a Maranello

Il ‘Summer Tour 2024’ di Paolo Belli prende il via dalla sua Emilia. L’appuntamento con il cantante e la sua Big Band è per domenica prossima a Maranello in piazza Libertà, alle 21 (ingresso libero). Il concerto si inserisce nel cartellone degli eventi in programma per il ‘Giugno Maranellese’, la rassegna organizzata dal Consorzio Maranello Terra del Mito che prevede otto appuntamenti ad ingresso gratuito fra il 14 ed il 30 giugno, con proposte adatte a tutte le età che spaziano dalla musica allo sport, dallo shopping al liscio. Paolo Belli porta i suoi grandi classici, come ‘Ladri di Biciclette’, ‘Sotto questo sole’, ‘Dr Jazz & Mr Funk’, ‘Hey Signorina Mambo’.