"Il traffico ormai paralizza le strade: il Comune ha fallito"

"L’amministrazione ha fallito anche sul tema viabilità. D’altronde basta girare per Modena per comprendere quanto determinate scelte in termini di gestione della circolazione abbiano, di fatto, paralizzato la città". Ad accendere i fari sulla questione della viabilità nel giorno in cui Seta annuncia problemi al trasporto pubblico dovuto alla carenza di autisti, è Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia. "Siamo davanti a scelte politiche figlie di una visione miope e non realistica di come i cittadini affrontano la propria quotidianità – dice – La sinistra fintamente ‘green’, che parla di quanto sia necessario abbandonare l’utilizzo delle auto, è la stessa che crea situazioni di congestioni dove per ore i veicoli si fermano in colonna producendo emissioni e smog, con buona pace dei residenti che si trovano a vivere a ridosso di strade dove ogni giorno centinaia di auto, quando non si incolonnano, procedono comunque a singhiozzo.

Ne sanno qualcosa i residenti di via Marzabotto, di viale Moreali e di via Cucchiari che, quotidianamente, subiscono un numero altissimo di passaggi di autovetture dettato anche dal transito dei veicoli che provengono da via Vignolese e che, per raggiungere la zona della stazione piccola, sono obbligati a svoltare, appunto, in via Marzabotto transitando su tutte e tre le vie sopra citate e aumentando il volume di traffico, allungando il percorso e creando incolonnamenti costanti che paralizzano la zona in più fasce orarie". Anche su questo tema "la sinistra – prosegue Negrini – ha preferito procedere in modo ideologico, individuando come unico nemico da combattere l’auto, senza tenere conto di quanto impatta, in termini di scelta da parte del cittadino su quale mezzo di trasporto utilizzare, per esempio, la mancanza di un servizio pubblico adeguato, sicuro, funzionale e funzionante. Occorre invece una visione realistica che vada a braccetto con un approccio concreto e pratico quando si affronta il tema della gestione del traffico per migliorare la quotidianità dei tanti modenesi che magari, anche pur non volendo, sono obbligati all’utilizzo dell’autovettura. Per questo motivo Fratelli d’Italia depositerà una mozione che chiede l’apertura del tratto di corsia preferenziale presente in via Vignolese anche alle autovetture unicamente per coloro che procedono in direzione stazione piccola".