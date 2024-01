Il traguardo di Irene . Spente 107 candeline a ’Villa Margherita’:: "Qui è amata da tutti"

Un lungo applauso, tanti sorrisi e al centro una grande torta per festeggiare un traguardo importante: quello dei 107 anni. A spegnere ieri oltre un secolo di candeline la centenaria Irene Alvisi, una delle residenti di villa Margherita, festeggiata da tutti gli operatori della struttura. Irene è nata a Bologna, in pieno inverno e durante la prima guerra Mondiale nel noto quartiere Lame il 18 gennaio del 1917. Ha attraversato momenti terribili durante la sua vita ma è andata avanti con coraggio. Irene è la secondogenita di una coppia di sposi molto unita: la madre era sarta e il padre un grande appassionato di musica lirica, passione che aveva trasmesso alle figlie. Irene ricorda con gratitudine la madre che le insegnò l’arte del cucito, un’attività che sviluppò trasformandola in lavoro casalingo. E’ a Bologna che la centenaria incontra quello che diventerà il suo grande amore: Mario, di sette anni più giovane di lei. Dopo il matrimonio Irene si stacca dalla sua famiglia di origine per seguire il marito, che con la sua attività impiegatizia sarà spesso occupato in aziende anche fuori regione. Si recano a Civitavecchia nelle Marche dove risiedono per un periodo di tempo. Qui Irene si ambienta molto bene, crea amicizie e legami che tutt’ora sussistono. Il suo carattere gioioso (che ancora conserva) la rendono beneamata da tutti. Presto Mario e Irene danno alla luce una bambina che chiameranno Angela ma che morirà a pochi mesi per problemi sanitari: questo immenso dolore segna profondamente la coppia. Mario ottiene poi un trasferimento a Modena, Irene lo segue e nel frattempo prende anche la patente, ma un incidente (non grave) la fa desistere a continuare a guidare. Nel 1955 nasce un altro figlio, il secondo, un maschio che verrà chiamato Silvano ma la sorte si accanisce nuovamente sulla coppia: Silvano muore a 24 anni, durante una gita in moto.

Nonostante tutto, Irene rimane autonoma fino ai fatidici cento anni. Solo nel 2020, dopo una caduta a rottura del femore e il peggioramento della demenza, viene presa in carico dai servizi sociali. Irene sta perdendo la memoria e fatica a riconoscere i suoi amici. "Attualmente risiede a Villa Margherita, è ben inserita in struttura, partecipa piacevolmente all’attività proposte – spiegano le operatrici – adora il nostro cane Argo ed è amata da tutti".